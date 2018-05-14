جاءت رباعية الدحيل عبر المدافع محمد أحمد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 12، ويوسف العربي (30 و86 من ركلة جزاء) واسماعيل محمد 54، فيما سجل عمر عبد الرحمان هدف العين الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 90+4.

وكان الدحيل فاز ذاهباً في العين 4-2، ليبلغ الدور ربع النهائي بفوزه 8-3 ذهاباً وإياباً.

نهاية المباراة بفوز مستحق للدحيل 4-1

- عمر عبد الرحمان يسجل الهدف الوحيد للعين من ركلة جزاء.

- ركلة جزاء للدحيل انبرى لها بنجاح يوسف العربي الذي تساوى مع مهاجم السد بغداد بونجاح في صدارة هدافي البطولة بـ 9 أهداف.

- بعد الهدف الثالث للدحيل سيطر اليأس على أداء العين وبات الفريق القطري في طريق مفتوح نحو ربع النهائي.

- اسماعيل محمد يرفع غلة الدحيل إلى ثلاثية بعد كرة مرتدة من الحارس خالد عيسى.

الشوط الأول ينتهي بتفوق مستحق للدحيل.

- من ركلة حرة مباشرة كان أحمد خليل قريباً من تقليص الفارق للعين.

- اسماعيل محمد يهدر فرصة سهلة للدحيل بعد جملة من التمريرات بينه وبين يوسف العربي ونام تاي هي.

- سيطرة الدحيل تستمر، الكوري الجنوبي نام تاي هي يسدّد زاحفة يبعدها الحارس العيناوي بصعوبة.

- المغربي يوسف العربي يضاعف النتيجة للدحيل ويعقد الأمور على العين.

- الدحيل أفضل وأكثر اصراراً على تسجيل أهداف أخرى، أما العين فلم يتجاوز صدمة الهدف الأول وفشل في خلق فرص خطرة.

- بعد مرور 12 دقيقة فقط على انطلاق المباراة افتتح الدحيل التسجيل بمساعدة المدافع محمد أحمد بالخطأ في مرماه.