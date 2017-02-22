تشان...أول مدربة في دوري أبطال آسيا

وكانت المدربة الشابة البالغة من العمر 28 عاماً، حققت شهرة عالمية واسعة بعدما قادت فريقها إلى الفوز بلقب الدوري ودرع التحدي في هونغ كونغ عام 2016.

وباتت تشان -التي توجت بجائزة أفضل مدربة آسيا عام 2016- أول سيدة في تاريخ اللعبة تقود أحد فِرق الرجال للتتويج بلقب الدوري الممتاز.

وتسلمت تشان مهمة تدريب الفريق مطلع عام 2016 وفازت معه بلقب درع التحدي في شهر كانون الثاني/يناير 2016، ثم بعد ثلاثة أشهر تفوق الفريق على كيتشي ليتوج بلقب الدوري، وحصلت تشان على جائزة أفضل مدربة في هونغ كونغ، واختارتها شبكة بي بي سي ضمن قائمة أهم 100 امرأة عام 2016.

ودخلت تشان عالم التدريب منذ أن كانت لاعبة عام 2010، ثم عززت مهنتها بالشهادات بنيلها الماجستير في العلوم الرياضية والإدارة الصحية.

تشان عملت كمحللة بيانات في نادي بيغاسوس، قبل الانضمام إلى الجهاز الفني للفريق، وساهمت في فوز فريق الشباب تحت 18 عاماً في النادي بثلاثة ألقاب.

وعلى الرغم من حصول المدربة الشابة على أكثر من عرض للتدريب في أوروبا، إلا أنها مصممة على متابعة مسيرتها في القارة الآسيوية.