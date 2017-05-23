باولينيو يقود غوانغجو لفوز متواضع في أبطال آسيا

ولم يقدم غوانغجو إفرغراند العرض المتوقع منه وعجز عن التسجيل في الشوط الأول قبل أن يوقع باولينيو على هدف اللقاء الوحيد مع الدقيقة الخامسة والسبعين.

وسيضمن فريق المدرب البرازيلي الشهير سكولاري التأهل إلى ربع نهائي المسابقة في حال خروجه بالتعادل أو الفوز أو حتى الخسارة بفارق هدف (بشرط تسجيله) في مباراة العودة المقررة في الثلاثين من الشهر الحالي.