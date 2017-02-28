انتصاران خارج الديار للعين والأهلي السعودي

بدوره حقق الأهلي السعودي فوزاً بالغ الأهمية على حساب مستضيفه ذوب آهن اصفهان الإيراني (2-1) في العاصمة العُمانية مسقط، لحساب المجموعة ذاتها.

وفي المباراة الأولى سجل النجم عمر عبد الرحمن (8 و89 من ركلة جزاء) والبرازيلي كايو فرنانديز(16) اهداف العين، وفاديم سيمريتان (10) ودوستنمبيك خامداموف (42) هدفي بونيودكور.

وعوض العين بطل 2003 ووصيف 2005 و2016 تعادله في الجولة الأولى مع ذوب آهن الإيراني 1-1 ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ليحل ثانياً خلف الأهلي المتصدر 6 نقاط، أما ذوب آهن فيحتل المرتبة الثالثة برصيد نقطة واحدة، وأخيراً بونيودكور بلا نقاط.

وفي المباراة الثانية؛ افتتح عبد الفتاح عسيري التقدم للأهلي بتسديدة قريبة المدى مستغلاً الارتباك الدفاعي للمنافس بعد نحو نصف ساعة من البداية.

لكن الفريق الإيراني انتزع التعادل قبل نهاية الشوط من ركلة جزاء نفذها مهدي رجب زاده.

وصمد الأهلي رغم النقص العددي طوال الشوط الثاني بعد طرد لاعبه معتز هوساوي في الدقيقة 47، حتى تمكن هدافه السوري السومة من خطف النقاط الثلاث من ركلة حرة سددها ببراعة قبل أربع دقائق على النهاية