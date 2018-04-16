بلغ العين الإماراتي الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا بفوزه 4-1 على حساب مضيفه الريان القطري، اليوم الاثنين، في المرحلة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن دور المجموعات.

سجل المصري حسين الشحات (12) وعمر عبد الرحمان (55) والسويدي ماركوس بيرغ (58 و78) أهداف العين، فيما جاء هدف الريان الوحيد عبر سيباستيان سوريا في الدقيقة 85.

ورفع العين رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني وضمن تأهله إلى ثمن النهائي، فيما غادر الريان البطولة بعد أن تجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الثالث.

في المجموعة ذاتها، تفوق استقلال طهران الإيراني على الهلال السعودي بهدف نظيف معززاً صدارته للمجموعة برصيد 12 نقطة، فيما فشل الهلال في تحقيق الفوز الأول وتجمد رصيده عند نقطتين في المركز الرابع الأخير.

ملخص مباراة الريان والعين

- نهاية المباراة بفوز العين وتأهله إلى ثمن النهائي

قبل 5 دقائق على النهاية سجل سيباستيان سوريا الهدف الأول للريان.

ماركوس بيرغ يضيف رابع اهداف العين مستغلا أخطاء دفاعية جسيمة في دفاع الريان.

ماركوس بيرغ يرفع النتيجة إلى ثلاثية.

دقائق على انطلاق الشوط الثاني عمر عبدالرحمان يضاعف النتيجة للعين من ركلة حرة مباشرة.

- نهاية الشوط الأول بتفوق العين بهدف نظيف.

- ما تبقى من مجريات الشوط الأول سيطر خلاله الريان على الكرة وخلق العديد من الفرص لكن لاعبيه فشلوا في تحويلها إلى أهداف.

متولي ينفرد بحارس العين خالد عيسى لكن تسديدته تنهال على القائم.

رودريغو تاباتا يقترب من ادراك التعادل من ركلة حرة مباشرة.

العين يرد سريعاً، البرازيلي كايو يسدد وحارس الريان يتصدى لكن الكرة ترتد أمام المصري حسين الشحات الذي وضعها في الشباك مانحاً التقدم للضيوف.