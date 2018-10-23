متابعة: مازن الريس

حرم بيرسبوليس الإيراني ضيفه السد القطري من الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا عقب خطفه التعادل 1-1 اليوم الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

واستفاد بيرسبوليس من انتصاره ذهاباً في الدوحة بهدف مقابل لا شيء، ليتأهل إلى النهائي لأول مرة في تاريخه.

وافتتح الجزائري بغداد بونجاح التسجيل لصالح الضيف من تسديدة رائعة (17) قبل أن يأتي التعادل من قبل سيماك نعمتي في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني.

وأضاع السد العديد من الفرص في المباراة التي شهدت تألق حارس المضيف علي رضا ومساندة الحظ للفريق الإيراني.



أحداث المباراة

(86) علي رضا ينقذ مرماه من هدف محقق بعد ضربة رأس من تشافي.

(80) الإسباني تشافي هيرنانديز يسدد كرة خادعة من خارج منطقة الجزاء تجاور المرمى.

(75) مطالبة بغداد بونجاح بركلة جزاء لا تلقى أذاناً صاغية من الحكم.

(71) بغداد بونجاح كاد يمنح السد الهدف الثاني لكن كرته تجاور المرمى.

(65) برشلم ينقذ مرماه ببراعة ويتصدى لتسديدة علي بور الغائب عن الرقابة.

ردة الفعل غائبة من السد والأداء يتسم بالتسرع بعد الهدف (60).

هدف (47) نعمتي يدرك التعادل من تسديدة مخادعة.

(44) أخطر فرص الشوط تأتي من بغداد بونجاح والحارس يتصدى ببراعة.

(44) نعمتي يحاول من بعيد مجدداً بجانب المرمى.

د (38) النيجري مينشا يجرب حظه بتسديدة قوية ولكن الحارس برشم في المكان المناسب.

د (35) بوعلام يحاول المباغتة بتسديدة من بعيد تعلو المرمى.

اللعب متوازن في وسط الميدان دون خطورة عقب مرور نصف ساعة من المباراة.

هدف (17) الجزائري بغداد بونجاح يمنح السد التقدم بالنتيجة بتسديدة رائعة من حافة منطقة الجزاء.

بتقدم السد بهدف نظيف تعود الأمور إلى نقطة البداية بسبب فوز الفريق الإيراني بذات النتيجة ذهاباً.

مرور ربع ساعة على مباراة السد وبيرسبوليس وتحسن فريق بيرسبوليس لكن النتيجة ما زالت على حالها.

الدقيقة (3) السد يضغط مبكراً على مضيفه وتسديدة عبد الكريم حسن بين يدي الحارس.

تشكيلة الفريقين