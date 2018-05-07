وسجل للسد خوخي بوعلام ثنائية 3-28، وللأهلي مهند عسيري.

ولعب الأهلي السعودي مباراة جيدة، وأضاع عدداً من الفرص، بالمقابل أضاع السد فرص أخطر خصوصاً مع غروب شمس المباراة، لبغداد بو نجاح، ولتشافي، ولأكرم عفيف. تارة لتألق حارس الأهلي العويس، وتارة لرعونة في التسديد.

نهاية المباراة بفوز السد 2-1 بانتظار الحسم في مباراة الإياب في جدة يوم 14-5-2018

- د 90+2 تشافي بدوره يضيع فرصة خطيرة، ثم أكرم عفيف أخطر الفرص على الإطلاق د 90+3.

- د 88 بغداد بونجاح يضيع انفراد حقيقي نتيجة تألق محمد العويس حارس الأهلي

- د 47 الأهلي يسجل هدف بالغ الأهمية عن طريق مهند عسيري برأسية مميزة تلقاها من أمير كردي.

- نهاية الشوط الأول بتقدم صريح للسد 2-0.

- د 28 بو علام يضيف الهدف الثاني للسد برأسية مركزة رفعها الجزائري بغداد بونجاح.

- د 24 الخطورة الأهلاوية بلغت أوجها في منتصف الشوط الأول من خلال فرصتين خطرتين، الأولى أنقذها الهاجري والثانية الحارس سعد الشيب

- د 3 الهدف الأول للسد عن طريق خوخي بوعلام بعد تمريرة رائعة من الإسباني تشافي.