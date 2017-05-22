الاستقلال يلدغ العين بهدف قاتل في دوري أبطال آسيا

وخطف كافيه رضائي هدف الفوز القاتل للاستقلال في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة من ضربة جزاء.

وأكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد سعيد جمعة لاعب العين في الدقيقة 77، وطرد لاعب الاستقلال فارشيد اسماعيلي في الدقيقة .85 وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الاثنين المقبل على إستاد هزاع بن زايد في العين.

وأكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد سعيد جمعة لاعب العين في الدقيقة 77، وطرد لاعب الاستقلال فارشيد اسماعيلي في الدقيقة .85 وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الاثنين المقبل على إستاد هزاع بن زايد في العين.

وفشل العين في تجاوز سجله السلبي مع الاستقلال بعدما كانت الخسارة في اللقاء الاثنين الرابعة للفريق الإماراتي من أصل خمس مباريات اقيمت بين الطرفين في البطولة.

وجمعت المباراة الاولى بين الفريقين في عام 1999 وفاز الاستقلال 1-صفر في أبوظبي، قبل أن يثأر العين في 2003 بفوزه 3-1 في طريقه لإحراز اللقب الوحيد في سجله في المسابقة، أما آخر مباراتين جمعتهما فكانتا في نسخة 2013 وفاز الفريق الإيراني ذهاباً 2-صفر في طهران وإياباً 1-صفر في العين.

ولم تشهد المباراة الكثير من الفرص وكان أخطرها في الشوط الأول عندما مرر خالد عبد الرحمن كرة إلى البرازيلي كايو فرنانديو سددها وهو في وضعية جيدة للتسجيل بين يدي حارس مرمى الاستقلال مهدي رحمتي (44).

وبدأت الإثارة من الدقيقة 77 عندما رفع الحكم الصيني فو مينغ البطاقة الحمراء في وجه مدافع العين سعيد جمعة بعد خشونته على سيد كريمي، وتساوى الفريقان عددا بعد ثلاث دقائق فقط إثر طرد فارشيد إسماعيلي من الاستقلال لضربه فرنانديز من دون كرة (85).

وقام الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين بتغيير دفاعي بالدفع بمحمد أحمد الذي كان يشارك للمرة الأولى مع فريقه منذ إصابته بالرباط الصليبي في أيلول/ سبتمبر الماضي مكان لاعب الوسط محمد عبد الرحمن.

ومن سوء حظ محمد أحمد أنه تسبب بركلة الجزاء التي جاء منها هدف الاستقلال الوحيد بعدما لمست الكرة يده، لينبري رضائي للركلة بنجاح (90+2)، مسجلاً هدفه الخامس في النسخة الحالية.

وسنحت للعين فرصة إدراك التعادل بعد عرضية من فرنانديز قابلها البديل يوسف أحمد الذي شارك مكان الكولومبي دانيلو إسبريا برأسه فوق عارضة مرمى رحمتي (90+4).