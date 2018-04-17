الأهلي يؤكد صدارته للمجموعة الأولى

وسجّل صالح الجمعان (6) والمصري مؤمن زكريا (30) هدفي الأهلي، والبرازيلي رومارينيو دا سيلفا (68) هدف الجزيرة.

وكان الفريقان ضمنا صعودهما إلى دور الـ16 منذ الجولة الماضية، لكنهما كانا يتطلعان إلى الصدارة التي حافظ عليها الأهلي برصيد 14 نقطة، وبقي الجزيرة ثانياً وله 8 نقاط.

وبدأ الاهلي التسجيل مبكراً إثر عرضية من حمدان الشمراني سددها الجمعان مباشرة في شباك حارس مرمى الجزيرة الشاب عبد الرحمن العامري الذي لعب بديلاً للدولي علي خصيف الغائب بسبب الإيقاف (6).

وتقدم الأهلي بهدف ثان بعدما قطع سلمان المؤشر الكرة من وسط الملعب، ثم مررها إلى مؤمن زكريا الذي سددها خادعة في شباك العامري (30).



وكاد المؤشر يضيف الهدف الثالث بعد انفراد لكن العامري أبعد كرته ببراعة (53).

وتحسن أداء الجزيرة وقلّص الفارق بعد تمريرة من علي مبخوت اصطدمت بقدم مدافع الأهلي الشمراني ووصلت إلى البديل أحمد العطاس الذي مررها إلى دا سيلفا، فلم يجد الأخير صعوبة في إيداعها شباك ياسر المسيليم (68).

وفي مباراة ثانية هامشية ضمن المجموعة ذاتها، عاد الغرافة القطري بفوز معنوي على حساب مضيفه تراكتور سازي تبريز الإيراني 3-1.

وحوّل الغرافة تخلفه بهدف في الشوط الأول سجله محمد ايرانبوريان (31 من ركلة جزاء)، إلى فوز بثلاثية تناوب على تسجيلها في الشوط الثاني مؤيد حسن (70) وعبد العزيز حاتم محمد عبدالله (76) والإيراني مهدي طارمي (87).

وأنهى الغرافة دور المجموعات في المركز الثالث برصيد 8 نقاط بفارق المواجهات المباشرة خلف الجزيرة، فيما حل الفريق الإيراني في المركز الأخير برصيد نقطتين.