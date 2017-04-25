أبطال آسيا: التعاون يتعادل بعد مباراة ملحمية

سجل لصاحب الأرض مارات بيكمايف هاتريك 21، ركلة جزاء 32، 48، وجالوليدين ماشاريبوف 81، أما أهداف التعاون عبدالمجيد السواط 18، السوري جهاد الحسين 65، الفرنسي الحسن ندياي 69 والبرتغالي ريكاردو ماتشادو 91 وكان هذا الأخير ضيع ركلة جزاء في الدقيقة 38.

التعاون أصبح رصيده 5 نقاط ولا يزال في المركز الأخير في المجموعة مقابل 5 أيضاً للوكوموتيف في المركز الثالث بانتظار.

لحساب المجموعة ذاتها، عاد أهلي دبي الإماراتي من العاصمة الإيرانية بتعادل ثمين مع مضيفه استقلال طهران 1-1.

افتتح الأهلي التسجيل في الدقيقة 17 عبر عبد العزيز صنقور، وعادل كافح رضائي للاستقلال في الدقيقة 58.

ورفع الأهلي رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة، يليه الاستقلال بالرصيد ذاته، فعزّز الفريقان فرصهما في التأهل إلى الدور الثاني، خاصة بعد تعادل التعاون السعودي مع مضيفه لوكوموتيف الأوزبكي.

وفي الجولة السادسة والأخيرة في التاسع من أيار/مايو المقبل، يلتقي الأهلي مع لوكوموتيف في دبي، والتعاون مع الاستقلال في الدوحة.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثاني الذي يقام بنظام الذهاب والإياب الشهر المقبل أيضاً.