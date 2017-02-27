أبطال آسيا: الأهلي يتلقى هدفاً غريباً بعد أقل من 20 ثانية

وتغلّب لوكوموتيف على الأهلي 2-0 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى، ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وبعد أقل من 20 ثانية من صافرة البداية تنقلت الكرة بين أرجل لاعبي لوكوموتيف وسط تباطؤ لاعبي الأهلي قبل أن تنتقل الكرة إلى كوتيبيف الذي وضعها برأسه في مرمى ماجد ناصر.

وصدم الهدف المبكر لاعبي الأهلي ومحترفيه فتأخروا في الدخول بأجواء اللقاء وخرجوا من الشوط الأول متخلفين بهدف، ومفتقدين للغاني أسامواه جيان الذي خرج مع الدقيقة الخامسة والعشرين.

ومع عجز السنغالي ماكيتي ديوب عن تعديل الكفة أتى الهدف الثاني بفضل بيكمايف (57)، وحافظ رفاقه عليه ليحصد المضيف أول ثلاث نقاط له في البطولة متساوياً في الرصيد مع الأهلي ومتقدماً عليه بفارق الأهداف، في الوقت الذي ينتظر التعاون السعودي المتصدر بفارق الأهداف ملاقاة استقلال الإيراني متذيل الترتيب.