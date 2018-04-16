مدرب العين: الفوز كان صعباً ولهذا استبدلت الشحات

وانتصر العين الإماراتي على مضيفه الريان القطري 4-1 في المرحلة السادسة من مباريات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال آسيا.

وقال ماميتش: "لعبنا مباراة صعبة جداً والنتيجة الرقمية لا تعكس ما كان يجري على أرض الملعب، كان فوزنا مستحقاً، فريق الريان قوي لكننا كنا الأكثر تركيزاً واستفدنا من بعض الأخطاء الفردية التي وقعوا بها".

وتأهل العين كوصيف للمجموعة برصيد 10 نقاط خلف استقلال الإيراني 12 في الوقت الذي خرج به الريان 6 والهلال وصيف النسخة الماضية 2 من البطولة.



وفيما يتعلق بطموحات العين في المسابقة أكّد ماميتش أنّ فريقه سيركز على استحقاقاته القادمة في الوقت المناسب، مشيداً بأداء لاعبيه بالفترة الحالية.

وتناوب على أهداف العين كلّ من المصري حسين الشحات 11 وعمر عبد الرحمن 55 والسويدي بيرغ (58 و78) بينما جاء هدف الريان الوحيد بفضل سوريا (85).

وقال ماميتش في إجابته على سؤال من موقعنا بشأن استبدال حسين الشحات في الدقيقة 64: "الشحات كان يعاني من الإصابة في فترة سابقة، لقد خشيت من تعرضه للإصابة وحاولت الحفاظ عليه".

مضيفاً: "لا يوجد سبب آخر يدفعني لاستبدال الشحات، وتنتظرنا استحقاقات كبيرة في الأسابيع المقبلة".