دوري أبطال آسيا: مواجهات صعبة للفرق العربية

ويلتقي أيضاً الفتح السعودي مع ناساف الأوزبكي، والجيش القطري مع بونيودكور الأوزبكي، في حين يحل السد القطري بطل 2011 ضيفاً على الاستقلال الإيراني.

ويتطلع الوحدة إلى المشاركة في دوري أبطال آسيا مجدداً بعد غياب خمس سنوات عندما يستضيف الوحدات في أبوظبي.

وينضم المتأهل منهما إلى المجموعة الرابعة التي تضم الهلال السعودي والريان القطري وبيروتزي الإيراني.

يخوض الوحدة الملحق بعدما احتل المركز الثالث في الدوري الإماراتي الموسم الماضي، فيما تخطى الوحدات بطل الأردن بنغالور الهندي 2-1 في عمان في الدور التمهيدي الثاني.

ونالت الإمارات ثلاثة مقاعد ونصف المقعد في النسخة الحالية، مقابل نصف مقعد للأردن.



مهمة صعبة للجيش



تنتظر الجيش مباراة صعبة مع ضيفه بونيودكور بسبب معاناته من غيابات آخرها اصابة مهاجمه عبد القادر الياس وانضمامه الى عبد الرحمن أبكر وأحمد معين وماجد محمد وخالد عبدالرؤوف، وقد يفتقد ايضا جهود حارسه الأساسي سعود الخاطر لعدم اكتمال شفائه.

ويلحق الفائز من الجيش وبونيودكور في الدور الأول بالمجموعة الثالثة إلى جانب الأهلي السعودي وذوبهان الايراني والعين.

من جهته، يحل السد ضيفاً على الاستقلال في مباراة لا تقل صعوبة برغم اكتمال صفوفه، ساعياً إلى تفادي مصير الموسم الماضي حين خرج من الدور التمهيدي بخسارته أمام الجزيرة الإماراتي.

ويتأهل الفائز منهما إلى المجموعة الأولى التي تضم الأهلي الإماراتي والتعاون السعودي ولوكوموتيف الاوزبكي.

ويرفع الفتح شعار الفوز عندما يستضيف ناساف كارشي الأوزبكي أملاً بالانضمام إلى المجموعة الثانية مع استقلال خوزستان الإيراني ولخويا القطري والجزيرة الإماراتي.

ويبدأ الفتح مشواره في الملحق مباشرة، في حين أن ناساف اضطر إلى خوض الدور التمهيدي الثاني حيث اكتسح فيه الحد البحريني برباعية نظيفة.