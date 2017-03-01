دوري أبطال آسيا: غوانغجو يتفادى الخسارة

وكان لاعبو المدرب البرازيلي لويز فيليبي سكولاري في طريقهم إلى تلقي أول خسارة في البطولة القارية هذا الموسم، قبل أن يسجل البرازيلي آلن دوغلاس هدف التعادل قبل نهاية المباراة بتسع دقائق.

وبهذا التعادل حافظ ايفرغراند بطل آسيا 2013 و2015 على صدارة المجموعة بعد فوزه الساحق في الجولة الأولى 7-0 على نادي ايسترن من هونغ كونغ.

وعلى ملعب سوون وتحت الأمطار الغزيرة، تقدم أصحاب الأرض بعد مرور ربع ساعة بواسطة البرازيلي سانتوس غير المراقب الذي تابع كرة برأسه وصلته من ركلة ركنية داخل الشباك.

بيد أن فريقه لم ينعم بالتقدم أكثر من 10 دقائق لأن البرازيلي الأخر في صفوف الفريق الصيني ريكاردو غولارت أدرك التعادل من تسديدة "على الطاير" في شباك الحارس الكوري شين هوا يونغ.

وتقدم سوون مجدداً بواسطة البرازيلي جوناثان (32) قبل أن ينتزع آلن نقطة لفريقه في أواخر المباراة.

وكاد ايفرغراندي ينتزع الفوز لكن باولينيو سدد فوق العارضة في حين أهدر غولارت ركلة حرة.

وفي مباراة أخرى من المجموعة ذاتها، تعادل ايسترن من هونغ كونغ مع ضيفه كاواساكي فرونتال الياباني 1-1.

وسجل الاسباني مانويل بليدا هدف ايسترن (14 من ركلة جزاء) و كو إيتاكورا (52) لكاواساكي.

ويحتل ايسترن المركز الأخير بنقطة وحيدة، بينما يملك كاواساكي نقطتين في المركز الثالث.