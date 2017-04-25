دوري أبطال آسيا - سداسية غوانغجو تضعه على مشارف التأهل

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثاني الذي تقام منافساته بنظام الذهاب والإياب في أيار/مايو المقبل.

في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السابعة الثلاثاء، استعرض غوانغجو بتسجيله ستة أهداف للبرازيليين باولينيو (8 و82) وآلن دوغلاس (50 و71)، وأضاف الأسترالي جوش ميتشل (40 هدف في مرمى فريقه) ويو هانشاو (90+1) الهدفين الآخرين.

وكان غوانغجو اكتسح منافسه ذهاباً 7-صفر.

يقود غوانغجو المدرب البرازيلي الشهير لويز فيليبي سكولاري الذي توّج معه بلقب 2015، بعد أن كان المدرب الإيطالي مارتشيلو ليبي أحرز معه اللقب للمرة الأولى في 2013.

ويحتكر الفريق الألقاب الستة الأخيرة في الدوري الصيني.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، خسر سوون بلوينغز الكوري الجنوبي أمام ضيفه كاوازاكي فرونتال بهدف لتاتسوكي نارا (48).

ورفع غوانغجو رصيده إلى 9 نقاط، مقابل 8 نقاط لسوون، و7 لكاوازاكي، ونقطة لإيسترن.

وفي الجولة السادسة والأخيرة في التاسع من أيار/مايو المقبل، يلتقي غوانغجو مع سوون، وكاوازاكي مع إيسترن.

وفي المجموعة الثامنة، خسر جيانغسو سونينغ الصيني أمام ضيفه جيجو يونايتد الكوري الجنوبي بهدف للبرايلي راميريز (27) مقابل هدفين للبرازيلي مانغو كروز (34) ولي تشانغ-مين (48).

كما تعادل غامبا أوساكا الياباني مع ضيفه أديلاييد يونايتد الأسترالي بثلاثة أهداف لناغساوا (6) ورتسو دوان (12) ومايكل ماروني (77 خطأ في مرمى فريقه) مقابل ثلاثة أهداف للإسباني سيرخيو سيريو (43) وجوردان اودوهيرتي (54) والسنغالي بابا دياوارا (90+1).

وتجمد رصيد جيانغسو عند 12 نقطة، وهو كان ضامناً تأهله إلى الدور الثاني منذ الجولة السابقة، ورفع جيجي يوناتيد رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، مقابل 5 نقاط لأديلاييد و4 لغامبا أوساكا.

وفي الجولة السادسة الأخيرة في التاسع من الشهر المقبل، يلتقي أديلاييد مع جيانغسو، وجيجي يونايتد مع غامبا أوساكا.