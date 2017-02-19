دوري أبطال آسيا: حملة عربية بقيادة 10 فرق

ووافق الاتحاد الآسيوي على إقامة مباريات غرب آسيا يومي الاثنين والثلاثاء بدلاً من يومي الثلاثاء والأربعاء بناء على طلب الاتحادات المحلية لأن ذلك يتناسب بشكل أكبر مع مواعيد المسابقات المحلية.

وتهيمن أندية شرق آسيا على لقب دوري الأبطال في آخر خمسة مواسم إذ توج أولسان وتشونبوك من كوريا الجنوبية باللقب في 2012 و2016 وأحرز غوانغتشو إيفرغراند الصيني اللقب في 2013 و2015 بينما ذهب اللقب في 2014 إلى فرق وسترن سيدني الأسترالي.

وبعد تغيير نظام البطولة في السنوات الأخيرة زادت فرص الأندية العربية في الوصول إلى النهائي في ظل تقسيم المنافسات بين أندية شرق وغرب القارة حتى الوصول إلى الدور النهائي.

ومنذ تتويج السد القطري باللقب في 2011 بلغت الأندية العربية الدور النهائي أربع مرات في آخر خمس سنوات لكن دون الظفر باللقب.

وقد لا تكون ضربة البداية العربية في دور المجموعات قوية إذ سيلعب الفتح - الذي يحتل المركز 13 وقبل الأخير في الدوري السعودي - مع الاستقلال الإيراني في مسقط ضمن منافسات المجموعة الثانية.



وقرر الاتحاد الآسيوي في وقت سابق إقامة المواجهات الكروية بين فرق السعودية وإيران في بلاد محايدة.

لكن المجموعة ذاتها ستشهد مباراة قمة بين لخويا الذي يتقاسم صدارة الدوري القطري والجزيرة متصدر الدوري الإماراتي وسط توقعات بنجاح العملاقين في بلوغ الدور الثاني.

ومني لخويا بأول هزيمة في الدوري هذا الموسم عندما تعثر 3-1 أمام أم صلال يوم الأربعاء الماضي لكنه سيبحث عن تعويض سريع.

ويعيش الجزيرة حالة من التألق إذ فاز في آخر ثماني مباريات بالدوري وبات قريباً من إحراز اللقب في ظل تقدمه بتسع نقاط على أقرب منافسيه قبل سبع جولات على الوصول لخط النهاية.

وفي المجموعة الأولى سيلعب الأهلي الإماراتي - الذي خسر نهائي 2015 - غداً الاثنين على أرضه مع الاستقلال الإيراني ويخوض التعاون السعودي مباراته الأولى في دوري الأبطال أمام لوكوموتيف طشقند.

وستظهر خمسة فرق عربية أخرى في دور المجموعات يوم الثلاثاء.

وستقام قمة عربية أخرى بين الريان حامل لقب الدوري القطري والوحدة الإماراتي ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي ستقام فيها مواجهة أخرى بين الهلال السعودي وبيروزي الإيراني في مسقط.

أما في المجموعة الثالثة فيلعب الأهلي السعودي - الذي خسر نهائي 2012 - مع بونيودكور الأوزبكي في جدة ويلتقي العين الإماراتي - الذي خسر نهائي دوري الأبطال العام الماضي - مع زوب هان الإيراني.

وبعد إقامة الجولة الافتتاحية من دور المجموعات هذا الأسبوع ستنطلق الجولة الثانية سريعا وبعد أسبوع واحد.

ومرة أخرى ستقام نسخة جديدة من دوري الأبطال دون مشاركة حامل اللقب بعد استبعاد تشونبوك هذا العام بداعي ضلوعه في فضيحة رشوة في بلاده عام 2013.