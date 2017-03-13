دوري أبطال آسيا: الوحدة لتعديل وضعه من بوابة الهلال

ويلعب في المجموعة ذاتها الثلاثاء أيضاً الريان القطري مع برسبوليس الإيراني في الدوحة.

يتصدر بيروزي الترتيب برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الهلال، ونقطة عن الريان الثالث، في حين يحتل الوحدة المركز الأخير بدون رصيد.

وتعرّض الوحدة لخسارتين أمام الريان 1-2 في الدوحة وبرسبوليس 2-3 في أبوظبي، لذلك فإن أيّ تعثر جديد سيعني تقلص حظوظه في حصد إحدى بطاقتي المجموعة المؤهلة إلى الدور الثاني.

واستعد الوحدة لمباراة الهلال بفوز كبير على بني ياس 6-2 في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإماراتي، في مباراة أعادت الوهج لبعض لاعبيه وخصوصا التشيلي خورخي فالديفيا والأرجنتيني سيباستيان تيغالي فسجل كل منهما هدفين.

لكن على الوحدة الحذر كونه سيواجه الهلال المنتشي بصدارته المريحة للدوري السعودي واكتمال تشكيلته بعد انضمام سالم الدوسري إلى التدريبات مؤخراً عقب شفائه من الإصابة.

ويعتمد الهلال على توليفة مميزة من اللاعبين تم استدعاء عشرة منهم الى صفوف المنتخب السعودي الذي يقابل تايلاند والعراق في 23 و28 اذار/مارس الحالي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2018.

وستكون المباراة خاصة جداً للدولي السوري عمر خريبين المعار من الظفرة الاماراتي إلى الهلال حتى نهاية الموسم، بعدما أعلن الوحدة أنه تقدم رسمياً بطلب ضمه إلى صفوفه.

كما يرغب الهلال بالإبقاء على خريبين في صفوفه وشراء بطاقته بشكل نهائي بعد تألقه اللافت منذ انضمامه إليه في كانون الثاني /يناير الماضي.

وفي المباراة الثانية، تنتظر الريان مباراة صعبة للغاية عندما يستضيف برسبوليس يسعى فيها لتعويض خسارته الأخيرة أمام الهلال.

وتبدو صفوف الريان مكتملة بوجود قائده رودريغو تاباتا الذي استعاد في الفترة الأخيرة خطورته وقوته فسجل ثلاثية في مرمي الوكرة في الجولة الفائتة من الدوري القطري رافعاً رصيده الى 16 هدفاً وتقدم إلى المركز الثالث في قائمة الهدافين، فضلاً عن المهاجمين الإسباني سيرخيو غارسيا وسيباستيان سوريا.