دوري أبطال آسيا: الهلال لحسم التأهل أمام بيرسيبولس

وفي المجموعة نفسها، يأمل الريان القطري في تعزيز موقعه الثاني عندما يلاقي مضيفه الوحدة الإماراتي الباحث عن فوز أول له.

على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط، يلتقي الهلال وبيرسيبولس في إعادة للمباراة الافتتاحية من منافسات المجموعة، والتي انتهت بتعادل الفريقين 1-1.

ويتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد ثماني نقاط حققها من فوزين (على الريان 2-1 وعلى الوحدة 1-صفر في الرياض) وتعادلين (مع بيرسيبولس والوحدة 2-2 في أبوظبي)، ويبتعد الفريق السعودي بفارق نقطة فقط عن الريان (سبع نقاط من فوزين وتعادل وخسارة)، وثلاث عن بيرسيبولس (خمس نقاط من فوز وخسارة وتعادلين).

ويسعى الهلال المتوج قبل أيام بلقبه الأول في الدوري السعودي منذ العام 2011، إلى الفوز لضمان تأهله إلى دور الـ 16 بصرف النظر عن نتيجة مباراة الريان والوحدة، أو حتى مباراته المقبلة مع الريان في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة.

أما بيرسيبولس فيسعى إلى فوز يخلط أوراق المجموعة، ويضعه في موقع المنافس القوي على إحدى بطاقتي التأهل للدور المقبل.

وفي أبوظبي، يسعى الوحدة الذي فقد منطقياً أي أمل جدي بالمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل، بتحقيقه فوزه الأول في المجموعة، وذلك عندما يستضيف الريان الساعي إلى تعزيز موقعه في المركز الثاني.

وفي رصيد الوحدة نقطة واحدة من ثلاث هزائم وتعادل، وهو في حاجة إلى الفوز على الريان وبيرسيبولس في الجولة الأخيرة لاحتلال المركز الثاني، وعدم تحقيق أي منهما نقاطا في المباراتين الأخيرتين.

ويخوض الوحدة المباراة في أعقاب فوزه الأربعاء على الشارقة وتأهله إلى نهائي كأس الإمارات، وهو ما دفع مدربه عبد الباسط الحمادي إلى حث لاعبيه على البحث عن الفوز على رغم الآمال الضئيلة.