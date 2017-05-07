دوري أبطال آسيا: العين للصدارة والأهلي للتأهل بغياب السومة

ويتصدر العين الترتيب برصيد 9 نقاط أمام الأهلي (8) وذوب آهن (7) مقابل 3 نقاط فقط لبونيودكور الذي خرج من المنافسة.

وضمن العين تأهله إلى الدور ثمن النهائي من الجولة الماضية، وهو مرشح لتكرار الفوز على بونيودكور بعد أن هزمه ذهاباً 3-2 في طشقند، لكن عليه أولاً أن يتخلى عن سلبيته عندما يلعب على ارضه، حيث فشل في تحقيق أي فوز على أرضه في النسخة الحالية فتعادل مع ذوب آهن 1-1 والأهلي 2-2.

ويفتقد العين لخدمات مدافعه إسماعيل أحمد ولاعب الوسط أحمد برمان للإيقاف، لكن تشكيلته تذخر بالكثير من اللاعبين المميزين يتقدمهم عمر عبد الرحمن هداف الفريق بأربعة أهداف، والرباعي الكولومبي دانيلو اسبريا والبرازيلي كايو فرنانديز والكوري الجنوبي ميونغ-جو لي والسعودي ناصر الشمراني.

من جهته، يخوض بونيودكور المباراة من دون ضغوط بعد خروجه من المنافسة ويتطلع لإنهاء دوري المجموعات بتحقيق نتيجة إيجابية بعد فوزه في الجولة الماضية على الأهلي بهدفين نظيفين.

ويتعيّن على الأهلي بذل جهود مضاعفة لتعويض خسارته في طشقند التي صعبت مهمته بعد أن كان متصدراً للمجموعة، وسدّ الفراغ الذي سيتركه غياب هداف الدوري السعودي المهاجم السوري عمر السومة (24 هدفاً) الموجود في الدوحة للعلاج من الإصابة.

ولن تكون مهمة الأهلي سهلة رغم الوعود بالمكافآت التي أطلقها رئيسه السابق مساعد الزويهري، لأنّه سيكون محروما من مؤازرة القسم الأكبر من جمهوره.

وكان الأهلي تغلب على ذوب آهن 2-1 (سجل السومة هدف الفوز) بعشرة لاعبين (بعد طرد معتز هوساوي في الدقيقة 47) ذهاباً في الجولة الثانية في سلطنة عمان.

ورغم غياب السومة، تتضمن صفوف الأهلي لاعبين مميزين ساهموا في إحراز بطولة الدوري في الموسم الماضي مثل مهند عسيري والقائد تيسير الجاسم وغيرهم.