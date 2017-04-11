دوري أبطال آسيا - أوسكار يتسبب بهزيمة شنغهاي وجيانغسو يتأهل متصدراً

وبعدما أنهى أوراوا ريدز الشوط الأول متقدماً بفضل هدف في ثوانيه الأخيرة للبرازيلي رافايل سيلفا (44)، حصل الضيف الصيني على فرصتين لإدراك التعادل لكن أوسكار الذي كلفه ما يقارب الـ75 مليون دولار، فرّط بهما بعدما أهدر ركلتي جزاء في الدقيقتين 65 و76.

وسمح هذا الفوز لاوراوا في انتزاع صدارة المجموعة من فريق المدرب البرتغالي أندريه فياش-بواش بفارق المواجهتين المباشرتين (فاز شنغهاي على أرضه 3-2) ولكلّ منهما 9 نقاط.

وقطع الفريقان شوطاً هاماً نحو التأهل إلى دور الـ16 الذي تقام منافساته بنظام الذهاب والإياب خلال شهر أيار/مايو المقبل، لأنهما يتقدمان بفارق 6 نقاط عن كلوب سيول الكوري الجنوبي ووسترن سيدني واندررز الأسترالي، بطل 2014، اللذين تواجها الثلاثاء وخرج الأول فائزاً خارج ملعبه بنتيجة 3-2.

وسجل تيري انتونيس (77) ولاكلان سكوت (90+2) هدفي وسترن سيدني، وسيوك-هيون لي (4) والمونتينيغري ديان داميانوفيتش (42 من ركلة جزاء و71) أهداف كلوب سيول الذي حقق فوزه الأول وتقدم على وسترن سيدني بفارق الأهداف لأن الفريقين تبادلا الفوز ذهاباً واياباً بالنتيجة ذاتها (تحتسب المواجهات المباشرة في حال التعادل).

وفي المجموعة الثامنة واصل جيانغسو سونينغ الصيني انتصاراته المميزة وضمن التأهل متصدراً بعد اجتياز عقبة ضيفه غامبا أوساكا الياباني الأخير بثلاثية نظيفة.

ووقع على أهداف جيانغسو الذي رفع رصيده إلى 12 نقطة مقابل 3 للخاسر صاحب المركز الأخير، وقّع على أهدافه كلٌّ من البرازيليين أليكس تيكسيرا وراميريس وجيونغ هو هونغ (3و7و43).

وصار رصيد أدليد يونايتد الأسترالي أربع نقاط بفوزه على مضيفه جيجو يونايتد الياباني 3-1، ليتقدم عليه بفارق المواجهات المباشرة فقط.

وازداد اهتمام التعاون السعودي وضيفه الأهلي الإماراتي بمباراتهما المقررة الليلة، وذلك بعد تعادل لوكوموتيف الأوزبكي مع ضيفه استقلال الإيراني 1-1 في منافسات المجموعة الأولى.

ويملك الفريق الإيراني سبع نقاط مقابل أربع نقاط لمنافسيه الثلاثة.