ويلعب في الجولة الخامسة قبل الأخيرة ضمن المجموعة الأولى الأهلي المتصدر (8 نقاط) مع تراكتور الأخير (نقطتان)، والغرافة القطري مع الجزيرة الإماراتي (5 نقاط لكل منهما).

على ملعب طحنون بن محمد في مدينة العين الإماراتية، سيسعى أهلي جدة إلى تجديد فوزه على الفريق الإيراني وحسم بطاقة التأهل بعد أن هزمه في الجولة الأولى 1-0.

لقاء حاسم بين الغرافة والجزيرة

يخوض الجزيرة لقاء حاسماً مع الغرافة متسلحاً بفوزه ذهاباً على أرضه 3-2، وسيحاول تحقيق الفوز وبلوغ النقطة الثامنة التي تكفيه للظفر بإحدى بطاقتي التأهل، لكن مهمته لن تكون سهلة.

وفي حال فوزه سيرفع الجزيرة رصيده الى 8 نقاط، وهو اكبر رصيد قد يصل إليه الغرافة وتراكتور سازي في نهاية دور المجموعات فتكون احدى البطاقتين من نصيبه كونه يتفوق على الاثنين بنتائج المواجهات المباشرة.

لكن الغرافة القطري لن يكون لقمة سائغة وسيقاتل بدوره على فرصته رغم غياب بعض من أساسيه للإصابة.

ولا تقل مهمة الغرافة صعوبة عن منافسه في ظل الغيابات الكثيرة، لا سيما في خط الدفاع حيث سيضطر المدرب التركي بولند اويغون لاجراء تغييرات جذرية في مراكز اللاعبين.

وناشد المدرب التركي بولنت أويغون أنصار الفريق موجها لهم دعوة للوقوف الى جانبه في هذه المهمة الصعبة، وقال في مقطع فيديو بثه الموقع الرسمي للنادي "لاعبو الغرافة في أمس الحاجة لهذا الدعم الجماهيري خاصة وأن التشجيع في المدرجات يجعل اللاعب يبذل أقصى ما لديه من جهود خلال المباراة من أجل إسعاد هذه الجماهير".



وأضاف "رغم كل الظروف المعاكسة التي واجهتنا في الأيام الأخيرة، إلا أننا جهزنا فريقنا بأفضل صورة ممكنة وثقتي كبيرة في أن اللاعبين لن يدخروا أي جهود ممكنة من أجل تحقيق الهدف المنشود".