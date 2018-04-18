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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال آسيا

ختام الدور الأول من دوري أبطال آسيا

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أسدل الستار اليوم على آخر مباراة في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

AFP

 

وانتهت مواجهة كاوازاكي فرونتال الياباني مع ضيفه أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بالتعادل 2-2 يوم الأربعاء على ستاد تودوروكي في كاوازاكي، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة.

وضمن إطار المجموعة ذاتها انتصر ملبورن فيكتوري الأسترالي على ضيفه شنغهاي اس آي بي جي الصيني 2-1.

وفيما يلي ترتيب المجموعة النهائي:

1- شنغهاي 11 نقطة

2- أولسان 9

3 - ملبرون 8

4- كاوازاكي 3

وفي المجموعة الخامسة، فاز تيانجين الصيني على ضيفه كاشيوا ريسول الياباني 3-2، وتشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي على ضيفه كيتشي من هونغ كونغ 3-0.

وأضحى ترتيب المجموعة على الشكل التالي: 

1-  تشونبوك موتورز 15 نقطة

2- تيانجين كوانجين 13 

3- كاشيوا ريسول 4

4- كيتشي 3 

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