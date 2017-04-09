تاريخياً: الهلال السعودي ليس أفضل من الوحدة الإماراتي.. بل العكس!

ويحل المنافس الإماراتي ضيفاً ثقيلاً على ستاد فيصل بن فهد في الرياض، في المباراة التي تقام الاثنين الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويتحدث تاريخ الفريقين، أنه لا غالب ولا مغلوب بينهما (3 مباريات = 3 تعادلات)، خاصة أن لقاءاتهما السابقة كانت جميعها على مستوى دوري أبطال آسيا، حيث تعتبر مواجهة الاثنين هي الرابعة في تاريخهما.

كانت المواجهة الأولى في التاسع عشر من أيلول/سبتمبر من عام 2007، عندما التقيا في ربع نهائي دوري أبطال آسيا في "ستاد آل نهيان" في الوحدة وانتهت على التعادل السلبي.

وفي نفس الموسم وفي لقاء الإياب الذي أقيم في السادس والعشرين من نفس الشهر، تعادل الزعيم وأصحاب السعادة بنتيجة (1-1)، حيث تأهل الوحدة الإماراتي بفارق الأهداف خارج الأرض، قبل أن يودع من نصف النهائي على يد سباهان أصفهان الإيراني (3-1).

ويعتبر تأهل الوحدة على حساب الهلال في موسم 2007 هو نقطة التفوق الوحيدة التي تبرز من اللقاءات المباشرة بين الفريقين، وهو ما يمنح "أصحاب السعادة" الأفضلية على نظيره السعودي.

الموسم الجديد

وفي الموسم الجاري، تقابل الفريقان في ذهاب دوري أبطال آسيا وفي الجولة الثالثة تحديداً، والتي كانت في الرابع عشر من آذار/مارس الماضي، وانتهت بالتعادل 2-2 (سيباستيان تيجالي ودزودساك للوحدة، ونواف العابد وعمر خريبين للهلال).

يذكر أن الهلال يخوض المواجهة بغياب لاعبه نواف العابد الذي تعرض للطرد في لقاء الذهاب، كما يغيب ياسر الشهراني الذي تعرض لإصابة مع منتخب السعودية تسببت بنهاية موسمه مع "الزعيم" السعودي، في حين يلعب خافيير أغيري المباراة بصفوف مكتملة.

ويحتل الهلال وصافة المجموعة برصيد 5 نقاط، خلف الريان القطري المتصدر (6 نقاط)، وبيروزي الإيراني ثالثاً برصيد 4 نقاط. في حين يتذيل الوحدة ترتيب المجموعة بنقطة و