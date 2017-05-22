الهلال يطمح لنتيجة جيدة ولخويا ناقص الصفوف

ويتطلع الهلال بطل الثنائية المحلية إلى فوز على ملعب السيب الرياضي في سلطنة عمان وقطع نصف الطريق إلى ربع النهائي، مستفيداً من الفترة الفنية الجيدة التي يمر بها، والتي توجت بإحرازه الثنائية المحلية من خلال بطولة الدوري وكأس الملك السعودي.

من جانبه، يأمل استقلال خوزستان الذي يشارك للمرة الأولى في دوري أبطال آسيا، بمواصلة حضوره الجيد في البطولة وتجاوز ضيفه، أكثر الأندية تتويجاً بالألقاب على الصعيد القاري، والذي يشارك في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا للمرة التاسعة تواليا.

ويخوض الفريقان مباراة الإياب في الدوحة في 30 أيار/مايو، نظراً لانقطاع العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، واختيار الأندية الإيرانية خوض المباريات المحتسبة "على أرضها" في مسقط، بينما تخوض الأندية السعودية مبارياتها في الدوحة ضد الفرق الإيرانية.

وكان الهلال أنهى الدور الأول متصدراً المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة من ست مباريات، أما استقلال خوزستان، فأنهى الدور الأول ثانياً في المجموعة الثانية، برصيد 9 نقاط.

ومواجهة الثلاثاء هي الرابعة والثلاثين للهلال مع الأندية الإيرانية في مختلف البطولات الآسيوية، إلا أنها الأولى مع استقلال خوزستان.

إلى ذلك، يخوض لخويا مباراة الذهاب في غياب المغربي يوسف العربي هداف الدوري القطري للإصابة، والبرازيلي إدغار دا سيلفا بسبب عدم تسجيله آسيوياً، والمهاجم الصاعد المعز علي للإيقاف.

وستقام المباراة على ستاد آزادي في طهران من دون جمهور، بقرار من الاتحاد الآسيوي الذي قرر في وقت سابق من هذا الشهر، معاقبة النادي الإيراني على تصرف جمهوره خلال استضافة الوحدة الإماراتي في الثامن من أيار/مايو الحالي (4-2 للفريق الايراني).

وأوضح الاتحاد الآسيوي أنّ الجمهور قام "بإشعال الألعاب النارية في الدقيقة 88 من المباراة، مما عرض سلامة الملعب للخطر"، مذكراً بأنّه اتخذ في العام 2015 قراراً بمعاقبة النادي لمدة عامين مع وقف التنفيذ بخوض مباراة من دون جمهور.

وحضّ المدرب الجزائري للفريق القطري جمال بلماضي لاعبيه على "بذل أقصي مجهود لديهم وتقديم أفضل مستوى من أجل الحصول على النتيجة الإيجابية التي تساعدهم على اجتياز لقاء الإياب" في 30 أيار/مايو، بحسب ما نقلت وسائل الاعلام المحلية الاثنين.

وكان لخويا القطري تصدر المجموعة الثانية في الدور الأول مع 14 نقطة، بينما حلّ بيرسيبوليس ثانياً في المجموعة الرابعة مع 9 نقاط.