أبطال آسيا: فريق سكولاري يفقد الصدارة لصالح بلووينغز



ورفع بلووينغز رصيده إلى ثماني نقاط ليحتل المركز الأول بفارق نقطتين أمام غوانغزو وإيفرغراند الصيني (مدربه البرازيلي فيليبي سكولاري) الذي تعادل اليوم مع مضيفه كاواساكي فرونتال الياباني سلبياً، بينما تجمد رصيد إيسترن عند نقطة واحدة في المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط خلف فرونتال صاحب المركز الثالث.

وفي المجموعة الخامسة، أنعش برزبين روار الأسترالي آماله بعدما حقق انتصاره الأول وتغلب على ضيفه كاشيما أنتلرز الياباني 2 -1.