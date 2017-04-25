أبطال آسيا: التعاون يتعادل بعد مباراة ملحمية

سجل لصاحب الأرض مارات بيكمايف هاتريك 21، ركلة جزاء 32، 48، وجالوليدين ماشاريبوف 81، أما أهداف التعاون عبدالمجيد السواط 18، السوري جهاد الحسين 65، الفرنسي الحسن ندياي 69 والبرتغالي ريكاردو ماتشادو 91 وكان هذا الأخير ضيع ركلة جزاء في الدقيقة 38.

التعاون أصبح رصيده 5 نقاط ولا يزال في المركز الأخير في المجموعة مقابل 5 أيضاً للوكوموتيف في المركز الثالث بانتظار مباراة المتصدر استقلال طهران الأول (7 نقاط) مع الثاني الأهلي الإماراتي (7نقاط).

غامبا أوساكا يتعادل مع أديلايد

من جهته تعادل نادي غامبا أوساكا الياباني مع ضيفه أديلايد يونايتد الأسترالي 3-3 في المجموعة الثامنة.

وفي المجموعة ذاتها خسر جيانجسو الصيني المتأهل مسبقاً مع ضيفه جيجو يونايتد الكوري الجنوبي (1-2).

ويتصدر جيانجسو ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة مقابل 7 نقاط لجيجو يونايتد و5 لأديلايد يونايتد وأربع نقاط لغامبا أوساكا.

وفي المجموعة السابعة خسر سوون سامسونغ بلووينغز الكوري على أرضه مع كاواساكي فرونتال الياباني 0-1.

و في المجموعة ذاتها، حقق غوانغزو إيفرغراند فوزاً عريضاً على مستضيفه ايسترن من هونغ كونغ 6-0.

غوانغزو في الصدارة برصيد 9 نقاط، يليه سوون سامسونغ 8 وكاواساكي فرونتال ثالثاً بـ7 ثم ايسترن أخيراً بنقطة واحدة.