كويري يحرج نادال ويتوج بطلاً لأكابولكو

نجح كويري، المصنف في المركز الأربعين عالمياً، بتحقيق 19 إرسالا نظيفاً في طريقه إلى لقبه التاسع في مسيرته، وإلى فوزه الأول على نادال في خمس مواجهات جمعت بينهما.

وأنهى الأميركي مشواراً رائعاً في هذه الدورة بعد أن تخطى فيها أربعة من المصنفين الأوائل هم البلجيكي دافيد غوفان والنمسوي دومينيك ثييم بطل النسخة الماضية والأسترالي نيك كيريوس، وأخيراً نادال.

وكان كيريوس أقصى الصربي نوفاك دجوكوفيتش من الدور ربع النهائي.

من جهته، لقي نادال خسارته الأولى في دورة أكابولكو التي سبق أن توج فيها عامي 2005 و2013.

وهي الدورة الأولى التي شارك فيها نادال منذ خسارته نهائي بطولة أستراليا المفتوحة أواخر كانون الثاني/يناير أمام غريمه السويسري روجيه فيدرر.