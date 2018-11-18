وهذا اللقب الأول للألماني في الماسترز والأرفع في مسيرته حتى الآن، بعدما سبق له احراز ثلاثة ألقاب في دورات الماسترز للألف نقطة في تورونتو وروما عام 2017 ومدريد عام 2018، لكنه لم يستطع فرض نفسه ندا لجيل الكبار في بطولات الغراند سلام حيث كانت أفضل نتيجة له ربع نهائي رولان غاروس الفرنسية هذا العام.

وتمكن زفيريف من الثأر لخسارته أمام دجوكوفيتش (31 عاماً) في الدور الأول 4-6، 1-6 ضمن مجموعة البرازيلي غوستافو كويرتن.

في حين ختم الصربي بشكل مخيب موسماً كبيراً توجه بلقبين في الغراند سلام في ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز بعد أداء مذهل في الأشهر الماضية أكد فيه استعادته لمستواه السابق بعد عملية جراحية طفيفة خضع لها مطلع العام لمعالجة إصابة في المرفق.

وانتزع دجوكوفيتش المركز الأول في لائحة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين بعدما تقدم من المركز 22 الذي كان عليه منتصف العام، فضلاً عن انفراده برقم قياسي بفوزه بكل دورات الماسترز للألف نقطة، لكنه كان يمني النفس الأحد بمعادلة رقم السويسري روجيه فيدرر بستة ألقاب في المسابقة في مباراتها النهائية السابعة فيها، بعدما توج باللقب في 2008 ثم بين 2012 و2015، وحل وصيفًا في 2016.

دجوكوفيتش يخسر ارساله أربع مرات



وانتزع زفيريف المجموعة الأولى في 39 دقيقة، مستفيدًا من كسر إرسال الصربي في الشوط التاسع.

ثم كرر الأمر في الشوط الأول للمجموعة الثانية وتقدم 1-صفر، إلا أن دجوكوفيتش رد سريعاً بكسر إرسال منافسه للمرة الأولى في المباراة. لكن زفيريف رد سريعًا بكسر إرسال الصربي ليتقدم بعد فوزه على إرساله أيضًا 3-1.

وبعد تقدمه 5-3، نجح زفيريف في كسر إرسال دجوكوفيتش للمرة الرابعة في المباراة، وانتزع نقطة الفوز من المحاولة الثانية بكرة لعبها في منطقة الصربي أثناء تقدم الأخير على الشبكة إثر سلسلة من التبادل، لينتزع المباراة بعد ساعة و20 دقيقة.

وكان زفيريف أقصى في الدور نصف النهائي السويسري روجيه فيديرر بمجموعتين نظيفتين.

فيما خسر دجوكوفيتش إرساله أربع مرات في هذه المباراة، علماً أنه لم يخسر إرساله طوال مباريات البطولة، محققاً الفوز في 36 إرسالاً قبل المباراة النهائية.

وأحرز الثنائي الأميركي مايك براين (40 عامًا) وجاك ستوك لقب الزوجي بفوزهما على الفرنسيين بيار-هوغ هيربرت ونيكولا ماهو 5-7، 6-1، 13-11.

واعتمد في هذه المباراة "السوبر تاي بريك" لكسر التعادل في المجموعة الثالثة الفاصلة، وهذا أمر معتمد في مسابقة الزوجي.