دورة ميامي: فينوس تقصي كيربر

أقصت الاميركية فينوس وليامس المصنفة في المركز الحادي عشر الالمانية انجليك كيربر الأولى عالميا بفوزها عليها 7-5 و6-3 الاربعاء، فيما عزز الاسباني رافايل نادال الخامس آماله بإحراز لقب اول بعد فوزه على الاميركي جاك سوك الثالث عشر 6-2 و6-3.

وبلغت الاميركية المخضرمة نصف نهائي دورة ميامي الأميركية في كرة المضرب، ثاني بطولات الماسترز للألف نقطة للرجال والبرمير الالزامية للسيدات والبالغة جوائزها نحو 6.994 مليون دولار، للمرة الثامنة.

وتدافع فينوس في غياب شقيقتها الاصغر سيرينا (35 عاما) ببراعة عن اسم العائلة بعد ان احرزتا اللقب في كي بيسكاين 11 مرة، وباتت الشقيقة الاكبر على بعد انتصارين من احراز اللقب الرابع بعد 19 عاما من تتويجها لأول مرة.

ولقنت فينوس منافستها الالمانية درسا لن تنساه بعد ان هزمتها في ساعة و39 دقيقة، مستفيدة من ضعف الاخيرة على ارسالها الذي خسرته 4 مرات في المجموعة الاولى وحدها، ولم تجد الحل في مواجهة الاميركية التي باتت في سن السابعة والثلاثين و10 أشهر اكبر لاعبة تلحق الهزيمة بالمصنفة اولى في العالم.

وضمنت فينوس التي توجت ايضا عامي 1999 و2011، عودتها الى نادي العشر الاوليات في التصنيف الاسبوعي الاثنين المقبل، وستواجه في نصف النهائي البريطانية جوانا كونتا العاشرة التي هزمت الرومانية سيمونا هاليب الثالثة 3-6 و7-6 (9-7) و6-2.

وخسرت كونتا (25 عاما ومصنفة حادية عشرة عالميا) التي بدأت الموسم باحراز اللقب الثاني في مسيرتها بعد تتويجها في سيدني، المجموعة الاولى بسهولة، لكنها بدأت الثانية بشكل جيد وتقدمت 3-صفر وحصلت على فرصة لكسر ارسال منافستها والتقدم 4-صفر، لكن ردة فعل الرومانية كانت قوية وعادلت 3-3.

وكانت كونتا على وشك الخروج من المنافسة عندما ارسلت هاليب وهي تتقدم 5-4، بيد ان الرومانية ارتكبت خطأين مزدوجين وخسرت ارسالها وتعين عليها خوض شوط فاصل صبت نتيجته في مصلحة منافستها التي انهت الثالثة بسهولة وباتت اول بريطانية تخوض نصف نهائي دورة ميامي.