ولم يجد نادال الذي أعفي من خوض الدور الأول، أي صعوبة في تخطي منافسه الفرنسي في ساعة و13 دقيقة فقط، ليواصل أدائه اللافت على الملاعب الترابية، ويحقق فوزه العشرين تواليًا عليها.

وفاز نادال بالمجموعة الـ 48 توالياً على الملاعب الترابية، وبات على بعد مجموعة من الرقم القياسي لأكبر عدد من المجموعات المتتالية على أرضية معينة، والذي يحمله الأميركي جون ماكنرو (49 مجموعة).

وثبت "الماتادور" الإسباني البالغ من العمر 31 عاماً، تفوقه على مونفيس، بتحقيقه الفوز الـ 14 في 16 مواجهة بينهما. وكان فوز مونفيس في المرتين على نادال في دورة الدوحة وذلك عامي 2009 (ربع النهائي) و2012 (نصف النهائي)، إلا أن الإسباني ثأر منه في نهائي العام 2014.

وتقدم نادال في المجموعتين 3-صفر، وأنهى الأولى في 41 دقيقة بعدما كسب الفرنسي ثلاثة أشواط، لكنه لم يحرز سوى شوط واحد في الثانية.

وتوج نادال مؤخراً بلقبه الحادي عشر في دورتين على الملاعب الترابية، هما دورة مونتي كارلو للماسترز وبرشلونة، في استعداد مثالي لبطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى، والتي تنطلق في 27 أيار/مايو، حيث سيسعى إلى لقبه الحادي عشر، والـ 17 في "الغراند سلام".

ويلتقي الإسباني، صاحب 16 لقباً في البطولات الكبرى والذي يستعد لمحاولة تعزيز رقمه القياسي في بطولة رولان غاروس الفرنسية (27 أيار/مايو إلى 10 حزيران/يونيو) حيث توج 10 مرات، في الدور المقبل في مدريد مع مواطنه فيليسيانو لوبيز أو الأرجنتيني دييغو شفارتسمان.

وقلل الصربي دجوكوفيتش المصنف أول عالمياً سابقاً والثاني عشر حالياً، من تعثره المتواصل على الملاعب بعد عودته من الاصابة، إذ اعتبر أن خروجه على يد البريطاني كايل إدموند في الدور الثاني "ليس نهاية العالم".

وخسر الصربي أمام منافسه 3-6 و6-2 و3-6، ليلاقي إدموند في ثمن النهائي البلجيكي دافيد غوفان الثامن في المنافسات الذي هزم الهولندي روبن هازه 7-5 و6-3.

وفي أبرز مباريات الدور الثاني، تغلب الجنوب إفريقي كيفن أندرسون السادس في البطولة على الكازخستاني ميخائيل كوكوشكين 5-7 و7-6 (7-3) و6-2، وضرب موعداً مع الألماني فيليب كولشرايبر (34 عاماً) الفائز على الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت الحادي عشر في البطولة 6-3 و4-6 و7-5.

كما تأهل الأميركي جون إيسنر، السابع في البطولة، حساب مواطنه راين هاريسون 7-6 (7-1) و7-6 (9-7).

هاليب تواصل الدفاع عن اللقب

ولدى السيدات، حيث تعد مدريد إحدى دورات "البريميير" لرابطة المحترفات، واصلت المصنفة أولى عالمياً الرومانية سيمونا هاليب حملة الدفاع عن اللقب الذي أحرزته في العامين الماضيين، وبلغت ربع النهائي بفوزها على التشيكية كريستينا بليسكوفا 6-1 و6-4.

وتلاقي هاليب في الدور المقبل شقيقة بليسكوفا، كارولينا المصنفة سادسة، التي تفوقت على الأميركية سلون ستيفنز التاسعة 6-2 و6-3.

في المقابل، خرجت المصنفة ثانياً عالمياً الدنماركية كارولاين فوزنياكي أمام الهولندية كيكي برتنز 2-6 و2-6 في مباراة استغرقت ساعة فقط.

ومنذ تتويجها مطلع العام بأول ألقابها الكبيرة وذلك في بطولة أستراليا المفتوحة، لم تشارك فوزنياكي سوى في دورة إسطنبول الشهر الماضي وخرجت من ربع النهائي أمام الفرنسية بولين بارمانتييه 6-4 و3-6 ثم بالانسحاب.

وتلتقي برتنز الـ 20 عالمياً في ربع النهائي مع الفائزة من مباراة الروسية ماريا شارابوفا (52) والفرنسية كريستينا ملادينوفيتش (22).

وفازت الفرنسية كارولين غارسيا السابعة على الألمانية جوليا غورغيس الحادية عشرة في البطولة 6-2 و6-4، وستقابل في ربع النهائي الإسبانية كارلا سواريز الفائزة على الأميركي برناردا بيرا 2-6 و6-2 و6-4.