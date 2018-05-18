وخسر نادال المجموعة الاولى بعد ان تقدم 4-1 بسبب قلة التركيز من جانبه وصحوة للايطالي الذي نجح في خطف المجموعة خلال ساعة كاملة.

وفرض نادال (31 عاما) المصنف ثانيا في العالم، بعد ذلك اسلوبه وسيطر على مجريات المجموعتين التاليتين 6-1 و6-2، مستغلا الاخطاء الكثيرة التي ارتكبها الايطالي (39 خطأ) الذي عانى اضافة الى ذلك من آلام في الركبة اليسرى في المجموعة الحاسمة.

وصرح نادال بعد الفوز "لم اعتد على اللعب في وقت مبكر. لكني سعيد جدا ببلوغي نصف النهائي انه فوز مهم جدا بالنسبة الي".

واوضح "في المجموعة الاولى، لعبنا نحن الاثنان بشكل جيد وقدمنا اداء من مستوى عال. بعد ان تقدمت 4-1، مال (فونييني) أكثر الى الهجوم، وكسر ارسالي باكرا ثم حقق ضربات رابحة كثيرة".

وتابع "كان لدي انطباع بأني فوت الفرصة. وجدت نفسي تحت الضغط، وارتكبت عددا من الاخطاء. ثم كنت أكثر قوة في الضربات المباشرة وكانت نقطة التحول مع كسر مبكر لارساله في المجموعة الثانية الامر الذي منحني ثقة بالنفس".

وعبر فونييني من جهته عن اقامة المباراة عند الظهيرة، لكنه عبر عن سعادته بانه استطاع ان يستنفد قوى أفضل لاعب في التاريخ على الملاعب الترابية".

واضاف "كنت مؤمنا بفرصة الفوز، مع اني بالتأكيد بدأت المباراة وانا لست مرشحا لذلك. ضد نادال على هذه الملاعب، حتى (السويسري روجيه) فيدرر لا يكون مرشحا، في حين انا... لكن كسر الارسال في وقت مبكر في المجموعة الثانية أثر على ادائي".

وكان نادال تغلب على فونييني في روما عام 2013 في اول مواجهة بينهما، وحقق اليوم فوزه الحادي عشر على الايطالي المصنف 21 في العالم في 14 مواجهة جمعت بينهما حتى الآن والسادس على التوالي.

وبلغ "الماتادور" الاسباني الفائز باللقب على ملاعب فورو ايتاليكو سبع مرات، دور الاربعة لاول مرة منذ 2014 حيث سيواجه في لقاء "كلاسيكي" الصربي نوفاك دجوكوفيتش الحادي عشر الذي تغلب على الياباني كي نيشيكوري 2-6 و6-1 و6-3 في ساعتين و22 دقيقة

والتقى اللاعبان 50 مرة حتى الآن وفاز الصربي 26 مرة مقابل 24 للاسباني.



وجدد الصربي المصنف اول في العالم سابقاً فوزه على الياباني بعد أن كان هزمه مطلع الأسبوع الماضي في الدور الاول من دورة مدريد.



وكسر نيشيكوري إرسال الصربي مرتين في المجموعة الأولى في الشوطين الأول والخامس وأنهاها في 37 دقيقة، ثم تفادى الأخير خسارة الإرسال في الشوطين الأول والثالث من المجموعة الثانية وكسبها 6-1 بعد أن كسر ارسال منافسه مرتين في زمن مساو للأولى (38 دقيقة).



وفي المجموعة الثالثة الحاسمة، استولى دجوكوفيتش على ارسال منافسه ثلاث مرات في الأشواط الثالث والسابع والتاسع مقابل خسارة إرساله مرة واحدة في الرابع وصعد إلى نصف النهائي.

بدوره، تغلب الكرواتي مارين سيليتش الرابع على الاسباني بابلو كارينيو بوستا العاشر 6-3 و6-3.