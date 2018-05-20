وفي المباراة النهائية الأحد، تقدم نادال في المجموعة الاولى 6-1، ثم رد زفيريف التحية بالنتيجة ذاتها في الثانية، وواصل تقدمه في الثالثة 3-1 قبل ان تتوقف المباراة قرابة ساعة بسبب هطول الامطار، فعاد بعدها الاسباني ليفرض ايقاعه ويحسمها 6-3.

وهو اللقب الاول لنادال (31 عاما) في دورة روما منذ 2013، فاستعاد على اثره صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين من السويسري روجيه فيدرر الغائب عن الدورات على الملاعب الترابية.

واستعد الاسباني بالتالي للدفاع عن لقبه في رولان غاروس التي تنطلق في 27 ايار/مايو، اذ كان احرز لقبه الحادي عشر في كل من دورتي مونتي كارلو وبرشلونة، قبل ان يخرج من ربع نهائي دورة مدريد امام النمسوي دومينيك تييم.

وكانت الخسارة امام تييم الاولى لنادال على الملاعب الترابية منذ اكثر من عام.

من جهته، فشل زفيريف (21 عاما) في الاحتفاظ باللقب الذي احرزه في العام الماضي، واضافته الى لقب دورة مدريد للماسترز الذي توج الاسبوع الماضي على حساب تييم.

ولعبت الامطار دورا كبيرا في مسار المباراة اذ اوقفت زحف زفيريف نحو اللقب حين كان متقدما 3-1 في المجموعة الثالثة، لأن الاسباني استعاد المبادرة ولم يتح الفرصة لمنافسه الشاب للعودة الى المجريات.

بدأ نادال المباراة بقوة كما بان فارق الخبرة بين اللاعبين واضحا حيث نوع الاسباني كثيرا في ضرباته وأرسل كرات في زوايا صعبة اجبرت زفيريف على ارتكاب الاخطاء.

فبعد أن خسر إرساله في الشوط الأول، ردّ نادال مباشرة في الشوط الثاني، ثم انتزع ارسال منافسه مرتين أخريين في الشوطين الرابع والسادس ليحسمها 6-1.

لكن زفيريف تعلم من اخطائه في المجموعة الثانية التي انهاها بنفس النتيجة بعد ان كسر ارسال نادال مرتين في الشوطين الثاني والرابع ثم تقدم 5-صفر قبل ان ينهيها 6-1.

وفي المجموعة الثالثة، واصل زفيريف ضرباته الامامية القوية وتقدم بسرعة 3-1 بعد ان انتزع ارسال نادال في الشوط الاول، لكن المباراة توقفت لفترة بسبب هطول الأمطار.

ولعبت فترة التوقف لقرابة ساعة في صالح نادال الذي رد كسر الارسال في الشوط السادس وادرك التعادل 3-3 ثم تقدم 4-3، وكانت المرة الاولى التي يتقدم فيها منذ ان حسم المجموعة الاولى.

واستفاد الاسباني من هذه الدفعة المعنوية لينتزع ارسال زفيريف في الشوط الثامن ويتقدم 5-3 ثم انهى المجموعة على ارساله 6-3.