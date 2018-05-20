دورة روما: سفيتولينا تجدد تفوقها على هاليب وتحتفظ باللقب

احتفظت الأوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة رابعة بلقب بطلة روما الإيطالية، ثانية دورات الـ"بريميير" الخمس، وذلك بعدما جددت تفوقها على وصيفتها الرومانية سيمونا هاليب الأولى بالفوز عليها 6-صفر و6-4 الأحد في المباراة النهائية.

وكانت سفيتولينا تغلبت على هاليب في نهائي الموسم الماضي ايضا، وهي أكدت الأحد تفوقها على منافستها الرومانية بتحقيقها فوزها الرابع عليها من أصل 5 مواجهات بينهما.

واحتاجت سفيتولينا (23 عاما)، الى ساعة و7 دقائق فقط لكي تحسم المباراة لصالحها، رافعة رصيدها الى ثلاثة ألقاب هذا الموسم، بعد دورتي بريزبن ودبي، و12 في مسيرتها الاحترافية.

واستفادت سفيتولينا على أكمل وجه من الارهاق التي عانت منه هاليب جراء مباراتها الماراثونية في نصف النهائي ضد الروسية ماريا شارابوفا حيت احتاجت الى ساعتين و22 دقيقة لتحسم المباراة بثلاث مجموعات، وحرمت منافستها الرومانية من لقبها الثاني في 2018 والسابع عشر في مسيرتها، وذلك قبل أيام معدودة على انطلاق بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى.

