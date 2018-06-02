واحتاجت سيرينا، المصنفة أولى عالميا سابقا والعائدة حديثا من إجازة أمومة امتدت لأكثر من عام، الى ساعة و16 دقيقة فقط لتحجز بطاقتها الى الدور الرابع، حيث ستتواجه مع غريمتها الروسية ماريا شارابوفا الفائزة السبت ايضا على التشيكية كارولينا بليسكوفا السادسة بنتيجة سهلة 6-2 و6-1، في مباراة لم تستمر أكثر من 59 دقيقة.

وخلافا لمباراتها في الدور الثاني حين تخلفت بمجموعة امام الاسترالية اشلي بارتي قبل ان تنتفض وتحسم اللقاء، لم تجد الأميركية البالغة 36 عاما صعوبة في حسم مواجهتها الأولى مع غورغيس منذ 2011، محققة فوزها الثالث على الالمانية من أصل ثلاث مواجهات بينهما.

والأهم سيكون في الدور المقبل عندما تستعيد سيرينا، وصيفة البطولة الفرنسية لعام 2016 وبطلة 2002 و2013 و2015، خصومتها مع شارابوفا بطلة 2012 و2014 والتي تشارك للمرة الأولى في رولان غاروس منذ عودتها الى المنافسات العام الماضي من إيقاف 15 شهرا على خلفية المنشطات.

والتقت شارابوفا وسيرينا 21 مرة سابقا، وتتفوق الأميركية بشكل كبير بفوزها في 19 مباراة، منها 18 تواليا.

وخاضت سيرينا منذ بداية العام أربع مباريات فقط قبل البطولة الفرنسية، آخرها عندما خسرت في الدور الاول من دورة ميامي أواخر آذار/مارس. وتعود آخر مشاركة لها في الغراند سلام الى استراليا 2017 وهي في بداية الحمل، حيث نالت اللقب في المباراة النهائية على حساب شقيقتها فينوس.

وغابت سيرينا طوال الموسم بهدف التفرغ للحمل ثم ولادة طفلتها أليكسيس أولمبيا في ايلول/سبتمبر، ولا تشارك في رولان غاروس كمصنفة كما جرت العادة، وذلك بعدما تراجعت الى المركز 451 حاليا، بل حصلت على تصنيف محمي سمح لها بتفادي الأدوار التمهيدية.

وعن مواجهتها المحتملة مع سيرينا، قالت شارابوفا "اعتقد أن هناك الكثير من الأشياء التي قامت بها خلال مسيرتها أفضل مني... الأرقام لا تكذب".

وبلغت الدور الرابع ايضا الاسبانية غاربيني موغوروتسا المصنفة ثالثة بفوزها على الاسترالية سامانتا ستوسور بسهولة 6-صفر و6-2.

وخاضت الاسبانية المتوجة باللقب الفرنسي عام 2016 وحاملة لقب بطولة ويمبلدون الانكليزية 2017، مباراة سهلة السبت، اذ حسمت المجموعة الأولى لصالحها في 25 دقيقة، بينما انتظرت منافستها المتوجة بلقب بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية عام 2011 ووصيفة بطلة 2010 في باريس، حتى الشوط الثالث من المجموعة الثانية لتفوز بأول شوط لها.

وقالت موغوروتسا "كنت أعتقد ان المباراة ستكون صعبة جدا ضد بطلة سابقة للولايات المتحدة ولاعبة بلغت النهائي هنا (...) كنت مدركة ان المباراة ستكون صعبة اذا لم أقدم أفضل كرة مضرب لدي".

وتلاقي موغوروتسا في الدور المقبل الأوكرانية ليزيا تسورينكو التي تغلبت على السلوفاكية المصنفة 19 ماغدالينا ريباريكوفا بنتجة 6-2 و6-4.

وتأهلت ايضا الأميركية سلون ستيفنز العاشرة بفوزها على الإيطالية كاميلا جورجي 4-6 و6-1 و8-6، فيما ودعت التشيكية بترا كفيتوفا الثامنة من الدور الثالث بخسارتها امام الاستونية انيت كونتافيت الخامسة والعشرين 6-7 (6-8) و6-7 (4-7).