وفي مباراة مليئة بالأخطاء غير المباشرة على ملعب "أو 2 أرينا" في لندن، عوض الألماني البالغ 21 عاما خسارته لإرساله وتخلفه في كل من المجموعتين، وأكد تفوقه على سيليتش الذي مني بهزيمته السادسة تواليا أمام زفيريف في مستهل مشوار اللاعبين في مجموعة غوغا كويرتن التي يلعب فيها لاحقا الإثنين الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأول والساعي الى اللقب للمرة السادسة والأميركي جون إيسنر الثامن.

وبدا سيليتش في طريقه الى فك عقدته أمام زفيريف عندما كسر إرسال الألماني في أول فرصة أتيحت له، لكن الأخير رد بالمثل حين كان منافسه يرسل والنتيجة 5-3 لصالحه.

وذهبت المجموعة الى شوط فاصل حسمه زفيريف 7-5، منهيا اياها في ساعة و7 دقائق. ثم تكرر السيناريو في المجموعة الثانية حين كسر سيليتش إرسال منافسه في الشوط السابع وتقدم 4-3، لكن الأخير رد مباشرة وأدرك التعادل 4-4 ثم حصل على فرصة حسم المجموعة واللقاء حين كان متقدما 5-4.

إلا أن سيليتش قاوم وأجل الحسم، ليحتكم اللاعبان مجددا الى شوط فاصل تفوق فيه زفيريف تماما وحسمه 7-1، منهيا المجموعة في ساعة ودقيقتين واللقاء في ساعتين و9 دقائق.