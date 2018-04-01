وأضاف أنّه راض على المستوى الذي قدّمَه في البطولات التي شارك فيها مؤخّرًا ، وأنّـه يطمح إلى تحقيق المزيد من النتائج الجيّدة ِ مستقبلا قصد تحسين تصنيفه العالميّ
الجزيري مرتاح لفوزه ببطولة كيوجنيغ الصينية
أكد لاعب التنس التونسي مالك الجزيري ارتياحه للتتويج مؤخرا بلقب بطولة كيوجنيغ الصينية، وهو ما منحه الدخول مباشرة في الجدول النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس المقبلة
وأضاف أنّه راض على المستوى الذي قدّمَه في البطولات التي شارك فيها مؤخّرًا ، وأنّـه يطمح إلى تحقيق المزيد من النتائج الجيّدة ِ مستقبلا قصد تحسين تصنيفه العالميّ
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