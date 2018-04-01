الجزيري مرتاح لفوزه ببطولة كيوجنيغ الصينية

وأضاف أنّه راض على المستوى الذي قدّمَه في البطولات التي شارك فيها مؤخّرًا ، وأنّـه يطمح إلى تحقيق المزيد من النتائج الجيّدة ِ مستقبلا قصد تحسين تصنيفه العالميّ

