وتفوقت أنس المصنفة 101 عالمياً والتي احترفت عام 2010 على اللاتفية المصنفة 11 عالميا والخامسة في البطولة 6-3 و3-6 و6-3 لتبلغ اول مباراة نهائية لها في مسيرتها الاحترافية.

وكادت أنس البالغة 24 عاماً ان تفقد زمام الأمور في المجموعة الثالثة حين خسرت إرسالها في الشوط الخامس لتصبح النتيجة 3-2 لمصلحة سفاستوفا إلا أن التونسية انتفضت وفازت بجميع الأشواط المتبقية حاسمة المجموعة الثالثة 6-3.

وسبق لسيفاستوفا وجابر ان التقيتا عام 2017 في دور الستة عشر في تشارلستون حيث فازت اللاتفية بصعوبة 7-5 و7-6.

وتلتقي جابر في النهائي في سعيها إلى باكورة ألقابها مع الروسية داريا كاساتكينا السادسة والتي تغلبت على البريطانية جوهانا كونتا 6-4 و6-3 في ساعة و31 دقيقة.