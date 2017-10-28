نهاية حزينة للبطلة هينغيس

وخسرت هينغيس والتايوانية تشان يونغ-جان متصدرتا التصنيف العالمي للزوجي، أمام المجرية تيميا بابوش والتشيكية أندريا هلافاتشكوفا بنتيجة 4-6 و6-7 (5-7).

وأنهت المصنفتان في المركز الثالث، سلسلة من 19 فوزاً متتالياً لهينغيس وتشان، شملت إحراز لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الكبرى لهذا الموسم.

وأعربت هينغيس عن خيبة أملها من الخسارة، مؤكدة أنها غير نادمة على أيّ محطة في مسيرتها اللافتة التي بدأت في سن مبكرة.

وقالت: "بالتأكيد كنا نرغب في نهاية أفضل، عبر إحراز اللقب"، إلا أنّ المنافستين "كانتا جيدتين اليوم".

أضافت: "لا أعتقد أنني أندم على شيء، كانت رحلة رائعة ومسيرة مذهلة يمكنني أن أفتخر بها (...) بالتأكيد سأفتقدها في مرحلة ما".

وكانت هينغيس (37 عاما) أعلنت الخميس أنّها ستضع بعد بطولة الماسترز الختامية للموسم، حداً لمسيرة امتدت أكثر من 20 عاماً، تخللها الاعتزال مرتين، أولى بسبب الإصابة وثانية بعد فحص إيجابي أظهر وجود آثار لمادة الكوكايين المخدرة في جسمها.

وقالت هينغيس عبر موقع فيسبوك، "إذا نظرت إلى الوراء الآن، يصعب التصديق أنني بدأت مسيرتي الاحترافية قبل 23 عاماً تماماً، السنوات التي تلت ذلك كانت من أكثر سنوات حياتي نجاحاً على الصعيدين الشخصي والمهني، ولكنني أعتقد أنّ الوقت حان للاعتزال، وهو ما سأقوم به بعد مباراتي الأخيرة هنا في سنغافورة".