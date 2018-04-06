نادال يفوز في مباراته الأولى منذ يناير

وحسم نادال الذي عانى طوال أشهر من آثار إصابة في الورك، المباراة 6-2، 6-2 و6-3، في نحو ساعتين ونصف ساعة، ضمن سلسلة ربع النهائي بين منتخبي ألمانيا واسبانيا المقامة في مدينة فالنسيا الاسبانية.

ورفع نادال سلسلة انتصاراته في كأس ديفيس الى 23 على التوالي، وساهم في معادلة النتيجة 1-1 بعدما كان الالماني ألكسندر زفيريف المصنف رابعا عالميا، قد فاز في وقت سابق اليوم على الاسباني دافيد فيرر بسهولة 6-4، 6-2 و6-2.

وقال نادال (31 عاما) الذي لم يخسر أي مباراة في منافسات كأس ديفيس منذ العام 2004 "بالطبع، الفوز بثلاث مجموعات نظيفة هو أمر إيجابي".

أضاف "خضت مباراة قوية، وأشعر بشكل جيد عندما أعود الى الملاعب الترابية" كالتي أقيمت عليها مباراة اليوم، متابعا ان اللعب أمام الجمهور الاسباني جعل من هذا اليوم "أمرا يحفر في الذاكرة (...) اللعب في بلادي على هذه الملاعب هو دائما أمر مميز".

وتابع "دائما ما تكون العودة رائعة، وان كانت صعبة بعد الاصابة".

ويأمل نادال في استعادة مستواه بشكل سريع، تحضيرا للدفاع عن لقبه في بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس الترابية، والتي تنطلق في أواخر أيار/مايو المقبل، وحيث يبحث عن تعزيز رقمه القياسي وإحراز اللقب للمرة الـ 11 في مسيرته الاحترافية.

وأحرز نادال 16 لقبا في البطولات الكبرى (غراند سلام) في مسيرته. وانسحب "الماتادور" الاسباني من الدور ربع النهائي لبطولة استراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام للموسم، في كانون الثاني/يناير الماضي، بسبب الاصابة، وغاب منذ ذلك الحين عن الملاعب.

وعلى رغم غيابه، استعاد نادال رسميا هذا الأسبوع، صدارة التصنيف العالمي للاعبي كرة المضرب المحترفين من السويسري روجيه فيدرر الذي كان قد عاد الى المركز الأول في شباط/فبراير الماضي.