نادال يستعيد المركز الأول وإيسنر تاسعا

واستفاد نادال من الخروج المبكر لفيدرر من ميامي، ثاني دورات الماسترز لهذا الموسم بعد انديان ويلز الاميركية، علما بأن الاسباني لم يلعب منذ انسحابه من ربع نهائي بطولة استراليا، اولى البطولات الاربع الكبرى، في كانون الثاني/يناير.

وسقط فيدرر الذي اعتلى الصدارة في 19 شباط/فبراير بعد بلوغه نصف نهائي دورة روتردام الهولندية، في مباراته الاولى في ميامي، وخرج من الدور الثاني على يد الاسترالي ثاناسي كوكيناكيس الصاعد من التصفيات، ما أفقده لقب الدورة وصدارة التصنيف العالمي في آن معا.

من جانبه، تقدم ايسنر الذي حقق اهم القابه وهو الاول في دورات الالف نقطة في سن الثانية والثلاثين، ثمانية مراكز (كان يحتل المركز 17)، وعاد الى احسن تصنيف بلغه في مسيرته في 16 نيسان/ابريل 2012.

بدوره، صعد وصيفه الالماني الكسندر زفيريف درجة واحدة الى المركز الرابع على حساب البلغاري غريغور ديميتروف، وبات على بعد درجة واحدة من أفضل تصنيف بلغه في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2017.