كيربر في ربع نهائي دورة دبي
تأهلت الألمانية أنجيليك كيربر المصنفة أولى في البطولة إلى ربع نهائي دورة دبي الدولية في كرة المضرب بفوزها على البورتوريكية مونيكا بويغ 6-2 و6-3 الأربعاء في الدور الثالث.
وتلتقي كيربر في ربع النهائي الكرواتية أنا كونيوه الفائزة على الروسية إيلينا فيسنينا الثامنة في البطولة 3-6 و6-4 و7-6 (7-4).
وتسعى الألمانية إلى استعادة صدارة التصنيف العالمي للاعبات المحترفات الذي انتزعته الأميركية سيرينا وليامس في بطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير الماضي.
وبلغت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا السابعة في المنافسات ربع النهائي أيضاً بفوزها على الأميركية كريستينا ماكهايل 4-6 و6-4 و6-3، وستواجه الأميركية الأخرى لورن ديفيس الفائزة على الروسية إيكاترينا ماكاروفا 4-6 و6-1 و6-3.
كما تأهلت اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا بفوزها على الصينية شواي بينغ 6-4 و6-3، وستلتقي الصينية الأخرى كيانغ وانغ الفائزة على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش 6-1 و6-4.
وكانت الإيطالية سارا إيراني أحرزت لقب العام الماضي على حساب التشيكية بربورا ستريكوفا.