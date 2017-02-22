كيربر في ربع نهائي دورة دبي

وتلتقي كيربر في ربع النهائي الكرواتية أنا كونيوه الفائزة على الروسية إيلينا فيسنينا الثامنة في البطولة 3-6 و6-4 و7-6 (7-4).

وتسعى الألمانية إلى استعادة صدارة التصنيف العالمي للاعبات المحترفات الذي انتزعته الأميركية سيرينا وليامس في بطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير الماضي.

وبلغت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا السابعة في المنافسات ربع النهائي أيضاً بفوزها على الأميركية كريستينا ماكهايل 4-6 و6-4 و6-3، وستواجه الأميركية الأخرى لورن ديفيس الفائزة على الروسية إيكاترينا ماكاروفا 4-6 و6-1 و6-3.

كما تأهلت اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا بفوزها على الصينية شواي بينغ 6-4 و6-3، وستلتقي الصينية الأخرى كيانغ وانغ الفائزة على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش 6-1 و6-4.

وكانت الإيطالية سارا إيراني أحرزت لقب العام الماضي على حساب التشيكية بربورا ستريكوفا.