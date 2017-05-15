كيربر تعود لصدارة تصنيف سيدات التنس

وضمنت كيربر (29 عاماً) عودتها إلى الصدارة منذ بلوغها الدور ثمن النهائي لدورة مدريد الإسبانية الأسبوع الماضي، على رغم انها خسرت في الدور المذكور أمام الكندية أوجيني بوشار بالانسحاب.

وانتزعت الألمانية صدارة التصنيف للمرة الأولى في مسيرتها في الأشهر الأخيرة من 2016 من وليامس، إلا أن الأميركية استردتها بعد تتويجها ببطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير. وعادت سيرينا (35 عاماً) إلى الصدارة مجدداً في نيسان/أبريل، وهي ستغيب لأشهر عن الملاعب بعدما أعلنت في الشهر الماضي أنها حامل.

أما هاليب (25 عاماً) فتقدمت أربعة مراكز إلى المركز الرابع، بعد احتفاظها بلقبها في مدريد رافعة عدد الدورات التي أحرزتها إلى 15.

وتقدمت وصيفها الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش (24 عاماً) إلى المركز الرابع عشر للمرة الأولى في مسيرتها.

ترتيب اللاعبات العشر الأوليات:

1- الألمانية أنجيليك كيربر 7035 نقطة

2- الأميركية سيرينا وليامس 6110

3- التشيكية كارولينا بليسكوفا 6010

4- الرومانية سيمونا هاليب 5205

5- السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا 4480

6- البريطانية جوانا كونتا 4330

7- الإسبانية غاربين موغوروزا 4287

8- الروسية سفتلانا كوزنتسوفا 4260

9- البولندية أنييسكا رادفانسكا 4195

10- الدنماركية كارولين فوزنياكي 3915