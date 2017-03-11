كيربر تعبر بسهولة إلى ثالث أدوار إنديان ويلز

وفي الدور الثاني السبت، فازت كيربر على مواطنتها أندريا بتكوفيتش 6-2 و6-1، وستلتقي في مباراتها المقبلة الفرنسية بولين بارمانتييه الفائزة على الكازخستانية يوليا بوتينتسيفا 6-2 و6-3.

وتسعى كيربر إلى استعادة صدارة التصنيف العالمي للاعبات المحترفات من الأميركية سيرينا وليامس التي تغيب عن الدورة بسبب إصابة في الركبة.

وتصدرت كيربر التصنيف لأشهر قليلة بعد فوزها بلقبين كبيرين في 2016، لكن سيرينا استعادته عقب تتويجها في بطولة أستراليا المفتوحة مطلع السنة الحالية حين انفردت بالرقم القياسي لعدد الألقاب في الغراند سلام (23).

وفي الدور الثاني أيضاً، فازت الدنماركية كارولين فوزنياكي الثالثة عشرة في البطولة على البولندية ماغدا لينيت 6-3 و6-صفر، والتشيكية كاترينا سينياكوفا على الإسبانية كارلا سواريز الثالثة والعشرين في المنافسات 6-3 و7-5.