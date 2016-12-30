كأس هوبمان: فيدرر يعود إلى الملاعب بعد غياب طويل

يعود السويسري روجيه فيدرر إلى ملاعب كرة المضرب بعد غياب طويل استمر ستة أشهر بسبب آلام في ركبته، من خلال مشاركته في كأس هوبمان للمنتخبات المختلطة التي تنطلق الأحد في أستراليا.

ولم يلعب فيدرر (35 عاماً) منذ خروجه من نصف نهائي بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالث البطولات الكبرى "غراند سلام"، على يد الكندي ميلوش راونيتش، وتراجع بالتالي إلى المركز السادس عشر في التصنيف العالمي، وهو أدنى ترتيب له منذ 2001.

ويعدّ كأس هوبمان، إحدى الدورات التي تقام في أستراليا ونيوزيلندا استعداداً لبطولة أستراليا المفتوحة، أول البطولات الأربعة الكبرى.

وقال فيدرر: "الهدف هو استعادة مستوى الأداء. عدم التعرض للإصابة هو الأمر الأهم، لكني أعتقد بأني سأستطيع، حتى نهاية الأسبوع، تقديم مستوى جيّد".

ويلعب فيدرر مع مواطنته بلنيدا بنسيتش في الدورة الاستعراضية، وستكون المواجهة الأولى له مع البريطاني دانيال إيفانز المصنف 66 عالمياً. أمّا المواجهة الثانية فستكون مع الألماني ألكسندر زفيريف الرابع والعشرين، قبل مباراة مع الفرنسي ريشار غاسكيه الثامن عشر في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات دول اللاعبين الأربعة.

وتضم المجموعة الثانية، أستراليا وإسبانيا والولايات المتحدة الأميريكية وتشيكيا.