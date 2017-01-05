كأس هوبمان: فوز وداعي لإسبانيا على تشيكيا

وحسمت بطاقة التأهل في هذه المجموعة لصالح الولايات المتحدة بعد فوزها في الجولة الثانية على إسبانيا 3-صفر، مستفيدة في الوقت نفسه من خسارة أستراليا المضيفة أمام تشيكيا 1-2.

واختتمت أستراليا مشاركتها بالفوز على تشيكيا التي تقدمت بعد تغلب لوسي هراديسكا على لارا أروابارينا 6-2 و6-4، قبل أن يدرك فيليسانو لوبيز التعادل على حساب آدم بافلاسيك 7-6 (7-5) و6-4.

وحسمت إسبانيا التي فازت في الجولة الأولى على أستراليا 2-1، المواجهة بعدما خرج لوبيز وأروابارينا فائزين من مباراة الزوجي ضد بافلاسيك وهراديسكا 4-2 و4-1، علما بأن مباريات الزوجي تقام وفق صيغة "فاست فور" التي تعد أقصر من المباريات التقليدية وأسرع منها، ويتطلب الفوز في مجموعاتها أربعة أشواط بدلا من ستة.

وتقام في وقت لاحق الخميس، مباراة بين الولايات المتحدة وأستراليا، لن يكون لنتيجتها أي تأثير على المسابقة.

وبعدما ضمنت الولايات المتحدة بطاقة المجموعة الثانية، تلتقي فرنسا وسويسرا الجمعة في مباراة فاصلة على بطاقة المجموعة الأولى، يلاقي الفائز فيها المنتخب الأميركي في النهائي المقرر السبت.

وكأس هوبمان هي إحدى الدورات التي تقام استعدادا لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى التي تقام في ملبورن بين 16 كانون الثاني و29 منه.