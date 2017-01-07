كأس هوبمان: فرنسا تتوج بلقبها الثاني

واستهلت فرنسا التي تصدرت المجموعة الأولى وبلغت النهائي على حساب سويسرا ونجمها روجيه فيدرر، المواجهة مع الولايات المتحدة بشكل جيد بعد فوز ريشار غاسكيه على جاك سوك بصعوبة بالغة 6-3 و5-7 و7-6 (8-6).

إلا أن كوكو فاندرفيغيه أطلقت المواجهة من نقطة الصفر بعدما أدركت التعادل بفوزها على كريستينا ملادينوفيتش 6-4 و7-5.

وأرجىء الحسم إلى مباراة الزوجي التي انتهت لمصلحة فرنسا 4-1 و4-3 (5-صفر)، حارمة الولايات المتحدة من تعزيز رقمها القياسي وإحراز اللقب للمرة السابعة (آخرها عام 2011).

وتقام مباريات الزوجي في كأس هوبمان وفق صيغة "فاست فور" التي تعد أقصر من المباريات التقليدية وأسرع منها، ويتطلب الفوز في مجموعاتها أربعة أشواط بدلاً من ستة.

وكأس هوبمان هي إحدى الدورات التي تقام استعداداً لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربعة الكبرى التي تقام في ملبورن بين 16 كانون الثاني/يناير و29 منه