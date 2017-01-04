كأس هوبمان: فرنسا تتخطى بريطانيا وعينها على النهائي

وكانت الولايات المتحدة ضمنت الثلاثاء تأهلها إلى النهائي، بعدما حققت فوزها الثاني في الكأس على حساب إسبانيا 3-0، وخسارة منافستها المباشرة في المجموعة الثانية أستراليا أمام الجمهورية التشيكية 1-2.

وتخطى غاسكيه الأربعاء البريطاني دانيال ايفانز 6-4 و6-2، في حين تفوقت ملادينوفيتش على هيذر واتسون 6-4 و5-7 و6-3.

وفي مباراة الزوجي فاز غاسكيه وملادينوفيتش على ايفانز وواتسون 4-3 (5-4) و4-3 (5-2).

وتقام مباريات الزوجي تقام وفق صيغة "فاست فور" التي تعد أقصر من المباريات التقليدية وأسرع منها، وتختلف بعض قواعدها لاسيما عدد الأشواط المطلوبة للفوز بالمجموعة (أربعة أشواط بدلاً من ستة).

وتطرقت ملادينوفيتش في تصريحات صحافية بعد المباراة، إلى الحرارة المرتفعة التي بلغت 40 درجة مئوية. وقالت "كان الطقس حاراً جداً، لكنه التحضير المثالي لبطولة أستراليا".

وهذا الفوز هو الثاني لفرنسا في المجموعة الأولى، ويعزز آمالها بالتأهل لملاقاة الولايات المتحدة في النهائي المقرر السبت.

ويحتاج المنتخب الفرنسي الى تخطي نظيره السويسري الذي يضم روجيه فيدرر وبليندا بنسيتش، في مباراتهما المرتقبة الجمعة، لضمان صدارة مجموعته الأولى والتأهل الى النهائي المقرر السبت.

وتلتقي سويسرا وألمانيا في وقت لاحق الأربعاء.

وفازت سويسرا على بريطانيا 3-0 في الدور الأولى من المجموعة، بينما خسرت ألمانيا امام فرنسا 1-2.

وكانت الولايات المتحدة ضمنت الثلاثاء تأهلها إلى النهائي، بفوز لاعبيها جاك سوك وكوكو فانديفيغه، على الثنائي الإسباني لارا آرابارينا وفيليسيانو لوبيز 3-صفر، وخسارة إسبانيا مواجهتها المسائية مع الجمهورية التشيكية 1-2. وفاز الأسترالي نيك كيريوس على التشيكي آدم بافلاسيك 7-5 و6-4 ، وخسرت مواطنته داريا غافريلوفا امام لوسي هراديتشكا 4-6، 6-4 و6-4. وفي مباراة الزوجي، خسر الثنائي الأسترالي 3-4 (1-5)، 4-3 (5-1)، و4-2.

وكانت هذه الخسارة الثانية لأستراليا، بعد الأولى أمام إسبانيا 2-1.

والكأس هي إحدى الدورات التي تقام استعداداً لبطولة أستراليا المفتوحة، أول البطولات الأربعة الكبرى التي تقام في ملبورن بين 16 كانون الثاني و29 منه.