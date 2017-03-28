كأس ديفيس: موراي يغيب عن مواجهة فرنسا
أعلن البريطاني آندي موراي المصنف أول عالمياً الثلاثاء انسحابه من من ربع نهائي مسابقة كأس ديفيس في كرة المضرب للمنتخبات في مواجهة فرنسا، بسبب الإصابة في كوعه.
وأجبرت هذه الاصابة موراي على الانسحاب من دورة ميامي الأميركية للماسترز 1000 نقطة المقامة حالياً، وهو سيغيب عن مواجهة بريطانيا ومضيفتها فرنسا المقررة في روان بين 7 و9 نيسان/أبريل الجاري.
وهكذا تكون آمال بريطانيا بالتأهل إلى نصف النهائي قد تعرضت لضربة كبيرة بسبب غياب حامل لقب 3 بطولات كبرى وذهبيتين أولمبيتين.
وقال قائد منتخب بريطانيا ليون سميث: "غياب آندي يشكل خسارة كبرى لفريقنا، لكننا نتمنى له أن يتعافى بسرعة".
وتم اختيار كايل ادموند ودانيال ايفانز لمباريات الفردي وجايمي موراي، شقيق آندي، ودومينيك اينغلو لمباراة الزوجي.