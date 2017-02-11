كأس الاتحاد: باتشينسكي تتخطى كورنيه
تخطت السويسرية تيميا باتشينسكي لسعة دبور وتغلبت على الفرنسية إليزيه كورنيه 7-5 و6-4، السبت في جنيف في ربع نهائي كأس الاتحاد في كرة المضرب.
وتعرضت باتشينسكي للسعة في المجموعة الأولى عندما كانت النتيجة 3-3 واحتاجت لتدخل طبي كي تكمل المباراة.
وعادلت فرنسا بفوز كريستينا ملادينوفيتش على بيليندا بنسيتش 6-3 و6-4.
ويتأهل الفائز من هذه المواجهة لمقابلة الفائز بين هولندا وبيلاروسيا، اذ انتهى اليوم الأول بتعادلهما 1-1 أيضاً.
وفازت الهولندية كيكي برتننز على البيلاروسية أرينا سابالينكا 3-6 و7-6 (8-6) و6-4، والبيلاروسية ألياكساندرا ساسنوفيتش على ميكايلا كرايتشيك 4-6 و6-3 و6-2.
وتعادلت تشيكيا حاملة اللقب مع ضيفتها إسبانيا 1-1.
وفازت الإسبانية غاربيني موغوروسا المصنفة سابعة عالميًا على التشيكية باربوا ستريكوفا المصنفة 17 بنتيحة 6-صفر و3-6 و6-1، قبل أن تتخطى كارولينا بليسكوفا الثالثة عالمياً لارا أروابارينا الـ70 عالمياً 6-4 و7-5.
ويلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الفائز بين ألمانيا والولايات المتحدة المقامة في هاواي.