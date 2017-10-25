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الدوري الإنكليزي الممتاز
تنس
Reuters

غوفان وسوك وباوتيستا إلى ربع نهائي دورة بازل

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بات البلجيكي دافيد غوفان والأميركي جاك سوك والإسباني روبرتو باوتيستا أغوت المصنفون ثالثا وخامسا وسادسا على التوالي في البطولة أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لدورة بازل السويسرية الدولية للتنس.

في الدور الثاني الأربعاء، فاز غوفان على الكوري الجنوبي هيون تشونغ 6-4 و6-1، وسوك على الهولندي روبن هاسه 6-4 و2-6 و6-4، وباوتيستا على الأميركي راين هاريسون 6-3 و7-6 (7-1).

وفي الدور المقبل يلتقي غوفان مع سوك، وباوتيستا مع الفرنسي جوليان بينيتو الفائز على الأميركي دونالد يونغ 6-4 و6-2، أو الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو الرابع في البطولة والفائز على البرتغالي جواو سوزا 6-1 و4-6 و6-1.

وتأهل الفرنسي أدريان مانارينو السابع في البطولة إلى الدور الثاني بتغلبه على البلجيكي روبن بيملمانز 7-6 (7-صفر) و4-6 و6-1، والمجري مارتون فوتشوفيتشس الصاعد من التصفيات بفوزه على الأميركي جاريد دونالدسون 6-صفر و6-1، والكرواتي بورنا كوريتش بتغلبه على السويسري هنري لاكسونن المشارك ببطاقة دعوة 6-7 (8-10) و6-1 و6-3.

وفي الدور الثاني، يلعب مانارينو مع الكندي دينيس شابوفالوف، وفوتشوفيتشس مع الألماني لياندرو ماير، وكوريتش مع مواطنه مارين سيليتش الثاني في البطولة.

تنس بازل
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