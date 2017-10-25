في الدور الثاني الأربعاء، فاز غوفان على الكوري الجنوبي هيون تشونغ 6-4 و6-1، وسوك على الهولندي روبن هاسه 6-4 و2-6 و6-4، وباوتيستا على الأميركي راين هاريسون 6-3 و7-6 (7-1).

وفي الدور المقبل يلتقي غوفان مع سوك، وباوتيستا مع الفرنسي جوليان بينيتو الفائز على الأميركي دونالد يونغ 6-4 و6-2، أو الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو الرابع في البطولة والفائز على البرتغالي جواو سوزا 6-1 و4-6 و6-1.

وتأهل الفرنسي أدريان مانارينو السابع في البطولة إلى الدور الثاني بتغلبه على البلجيكي روبن بيملمانز 7-6 (7-صفر) و4-6 و6-1، والمجري مارتون فوتشوفيتشس الصاعد من التصفيات بفوزه على الأميركي جاريد دونالدسون 6-صفر و6-1، والكرواتي بورنا كوريتش بتغلبه على السويسري هنري لاكسونن المشارك ببطاقة دعوة 6-7 (8-10) و6-1 و6-3.

وفي الدور الثاني، يلعب مانارينو مع الكندي دينيس شابوفالوف، وفوتشوفيتشس مع الألماني لياندرو ماير، وكوريتش مع مواطنه مارين سيليتش الثاني في البطولة.